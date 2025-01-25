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أمن شبوة يضبط متهم بجريمة قتل في صنعاء - أخبار كلمتك

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أمن شبوة يضبط متهم بجريمة قتل في صنعاء - أخبار كلمتك

أمن شبوة يضبط متهم بجريمة قتل في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 25 يناير 2025 08:42 صباحاً - كلمتك/ خاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة من إلقاء القبض شخص يُدعى وليد المطري، المتهم بقتل شاب أمام أنظار شقيقته ووالدته في صنعاء.

وأكد المحامي وضاح قطيش أنه تواصل مع مدير شرطة عتق، بدر، الذي أكد ضرورة حضور أولياء دم الضحية أو أحد أقارب المجني عليه لتقديم بلاغ رسمي وشكوى، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إخلاء سبيل المتهم.

وأضاف قطيش: "تواصلت مع مدير شرطة عتق، وأبلغته بأنه سيتم إعداد التوكيلات اللازمة لأحد المحامين في شبوة لمتابعة الإجراءات القانونية وإرسال أوليات قضية 'القتل العمد' التي ارتكبها وليد المطري في أمانة العاصمة".

كما وجه المحامي رسالة عاجلة إلى أبناء شبوة والقائمين على الأمن في المحافظة، طالباً منهم التحفظ على المتهم حتى تتم متابعة الإجراءات القانونية بشكل كامل ومنظم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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