أمن شبوة يضبط متهم بجريمة قتل في صنعاء - أخبار كلمتك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة من إلقاء القبض شخص يُدعى وليد المطري، المتهم بقتل شاب أمام أنظار شقيقته ووالدته في صنعاء.

وأكد المحامي وضاح قطيش أنه تواصل مع مدير شرطة عتق، بدر، الذي أكد ضرورة حضور أولياء دم الضحية أو أحد أقارب المجني عليه لتقديم بلاغ رسمي وشكوى، مشيراً إلى أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى إخلاء سبيل المتهم.

وأضاف قطيش: "تواصلت مع مدير شرطة عتق، وأبلغته بأنه سيتم إعداد التوكيلات اللازمة لأحد المحامين في شبوة لمتابعة الإجراءات القانونية وإرسال أوليات قضية 'القتل العمد' التي ارتكبها وليد المطري في أمانة العاصمة".

كما وجه المحامي رسالة عاجلة إلى أبناء شبوة والقائمين على الأمن في المحافظة، طالباً منهم التحفظ على المتهم حتى تتم متابعة الإجراءات القانونية بشكل كامل ومنظم.