رد جديد من قبل الحوثي على ترمب بشأن قرار تصنيفهم جماعة إرهابـ.ية - أخبار كلمتك



صرحت مليشيا الحوثي اليوم بشأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصنيفهم جماعة إرهابية

وكشفت الجماعة ان من يجب أن يُصنف ضمن قوائم الإرهاب هي أمريكا وبريطانيا و"إسرائيل" وأدواتهم من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في المنطقة



واوضحت الجماعة ان امريكا تسعى بهذا التصنيف إلى إجهاض وإفشال خطوات السلام في اليمن ومواصلة العدوان على الشعب اليمني وزيادة معاناته



هذا وأعلنت الحكومة الشرعية في وقت سابق ترحيبها بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أن القرار يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، يُعدّ «مدخلاً لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».



وشكر العليمي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على «هذا القرار التاريخي» كما رحب بتعهداته لإنهاء الحروب وردع التنظيمات الإرهابية، وأضاف: «لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار (2216)؛ لأن التساهل مع أعداء السلام، يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات الأبشع في التاريخ».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أصدر، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

