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رد جديد من قبل الحوثي على ترمب بشأن قرار تصنيفهم جماعة إرهابـ.ية - أخبار كلمتك

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رد جديد من قبل الحوثي على ترمب بشأن قرار تصنيفهم جماعة إرهابـ.ية - أخبار كلمتك

رد جديد من قبل الحوثي على ترمب بشأن قرار تصنيفهم جماعة إرهابـ.ية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:37 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرحت مليشيا الحوثي اليوم بشأن القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب  بتصنيفهم جماعة إرهابية

وكشفت الجماعة ان من يجب أن يُصنف ضمن قوائم الإرهاب هي أمريكا وبريطانيا و"إسرائيل" وأدواتهم من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء في المنطقة


واوضحت الجماعة ان امريكا تسعى بهذا التصنيف إلى إجهاض وإفشال خطوات السلام في اليمن ومواصلة العدوان على الشعب اليمني وزيادة معاناته


هذا وأعلنت الحكومة الشرعية في وقت سابق ترحيبها بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مشيرة إلى أن القرار يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله الجماعة المدعومة من إيران على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي.

وقال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، يُعدّ «مدخلاً لإحلال السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة».


وشكر العليمي الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على «هذا القرار التاريخي» كما رحب بتعهداته لإنهاء الحروب وردع التنظيمات الإرهابية، وأضاف: «لتعزيز هذا المسار نحو السلام المنشود، هناك حاجة ملحة إلى نهج جماعي عالمي لدعم الحكومة اليمنية، وعدم التسويف في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار (2216)؛ لأن التساهل مع أعداء السلام، يعني استمرار الأعمال الإرهابية لهذه الميليشيات الأبشع في التاريخ».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أصدر، الأربعاء، أمراً تنفيذياً بإدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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