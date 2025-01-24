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بشرى سارة لليمنيين بشأن دخول مصر - أخبار كلمتك

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بشرى سارة لليمنيين بشأن دخول مصر - أخبار كلمتك

بشرى سارة لليمنيين بشأن دخول مصر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 24 يناير 2025 05:17 مساءً - كلمتك: خاص

 

زفت مصادر بشرى سارة للمسافرين اليمنيين من داخل البلاد إلى جمهورية مصر العربية ذهاباً وإياباً


وأكدت المصادر ان شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية برمجت الرحلات في نظام الحجز

وكشفت المصادر ان اول رحلة للخطوط الجوية اليمنية مباشرة من مطار الريان الدولي إلى مطار القاهرة  ستنطلق يوم 26 يناير 2025م الجاري وتستمر كل يوم أحد من كل أسبوع، فيما تبدأ رحلات العودة “القاهرة- الريان” يوم 31 يناير 2025م، وتستمر كل يوم جمعة من كل أسبوع.

 

ويُتوقع أن يمثل هذا الخط بدايةً لتوسيع نطاق الرحلات الجوية بين مطار الريان ومدن عربية أخرى مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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