بشرى سارة لليمنيين بشأن دخول مصر - أخبار كلمتك

زفت مصادر بشرى سارة للمسافرين اليمنيين من داخل البلاد إلى جمهورية مصر العربية ذهاباً وإياباً



وأكدت المصادر ان شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية برمجت الرحلات في نظام الحجز

وكشفت المصادر ان اول رحلة للخطوط الجوية اليمنية مباشرة من مطار الريان الدولي إلى مطار القاهرة ستنطلق يوم 26 يناير 2025م الجاري وتستمر كل يوم أحد من كل أسبوع، فيما تبدأ رحلات العودة “القاهرة- الريان” يوم 31 يناير 2025م، وتستمر كل يوم جمعة من كل أسبوع.

ويُتوقع أن يمثل هذا الخط بدايةً لتوسيع نطاق الرحلات الجوية بين مطار الريان ومدن عربية أخرى مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظة