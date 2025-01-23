افاد مواطنون لكريتر سكاي بتعرض شاب لسطو مسلح بجبل العيدروس بمدينة كريتر ليل امس.
وبحسب مواطنون فان مسلحين تقطعوا لشاب من ابناء شعب العيدروس يعمل بمحطة غاز واطلقوا النار عليه واصابوه بقدمه.
واشاروا الى ان المسلحين ملثمين قاموا بسرقة ايراد المحطة بعد اصابة العامل .
واكدوا بان المسلحين اخذوا شنطة الايرادات ولاذوا بالفرار.
جريمة مروعة تهز مدينة كريتر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون لكريتر سكاي بتعرض شاب لسطو مسلح بجبل العيدروس بمدينة كريتر ليل امس.
افاد مواطنون لكريتر سكاي بتعرض شاب لسطو مسلح بجبل العيدروس بمدينة كريتر ليل امس.
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