تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي - أخبار كلمتك

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي - أخبار كلمتك

السيسي: توافقنا مع الصومال على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر - أخبار كلمتك

السيسي: توافقنا مع الصومال على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر - أخبار كلمتك

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية، كلمة السيسي أبرزها - أخبار كلمتك

تفاصيل المباحثات المصرية الصومالية، كلمة السيسي أبرزها - أخبار كلمتك

طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان الدراسات صعب وأسئلة الدين سهلة (فيديو) - أخبار كلمتك

السيسي: أمن الصومال جزء لا يتجزأ من أمننا القومي - أخبار كلمتك

السيسي: أمن الصومال جزء لا يتجزأ من أمننا القومي - أخبار كلمتك

مستشار النمسا يعرب عن تقديره للدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

مستشار النمسا يعرب عن تقديره للدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة - أخبار كلمتك

شيخ في مأرب يجبر زوج على تطليق زوجته ليتزوجها بدلا عنه(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك

شيخ في مأرب يجبر زوج على تطليق زوجته ليتزوجها بدلا عنه(تفاصيل صادمة) - أخبار كلمتك

نقطة أمنية تعتقل حفيد اللواء سليم محمد عواض وامه في صنعاء - أخبار كلمتك

نقطة أمنية تعتقل حفيد اللواء سليم محمد عواض وامه في صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ألف تحية».. أحمد سعد يختتم مسلسل «موضوع عائلي 3 بهذا العمل | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ألف تحية».. أحمد سعد يختتم مسلسل «موضوع عائلي 3 بهذا العمل | فيديو - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال وأنشطة ترفيهية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال وأنشطة ترفيهية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

جريمة مروعة تهز مدينة كريتر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جريمة مروعة تهز مدينة كريتر - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز مدينة كريتر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 23 يناير 2025 02:27 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون لكريتر سكاي بتعرض شاب لسطو مسلح بجبل العيدروس بمدينة كريتر ليل امس.
وبحسب مواطنون فان مسلحين تقطعوا لشاب من ابناء شعب العيدروس يعمل بمحطة غاز واطلقوا النار عليه واصابوه بقدمه.
واشاروا الى ان المسلحين ملثمين قاموا بسرقة ايراد المحطة بعد اصابة العامل .
واكدوا بان المسلحين اخذوا شنطة الايرادات ولاذوا بالفرار.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

عقب حدوث هذا الأمر .. فتحي بن لزرق يدعو إلى ضرورة وجود شرطة آداب في هذا المكان بعدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق