اعدام هذا الشخص في عدن - أخبار كلمتك

نفذت نيابة استئناف شمال عدن صباح اليوم في ساحة السجن المركزي المنصورة محافظة عدن حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المحكوم عليه صبري محمد عياش وذلك لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه جلال مبارك حيدرة.

وجرى تنفيذ حكم الإعدام على الحكم الصادر من محكمة الشيخ عثمان الابتدائية بتاريخ 11 جماد 1425ه‍ـ الموافق 14 يوليو 2004م في القضية رقم 208 لسنة 2003م ج.ج نيابة المنصورة الإبتدائية وعلى الحكم الصادر من محكمة إستئناف عدن بتاريخ 28 رجب 1427هـ الموافق 2006/8/22م بتأييد الحكم الابتدائي، وعلى القرار النهائي البت الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية بتاريخ 1 رجب 1444ه‍ـ الموافق 23 يناير والقاضي باقرار الحكم الاستئنافي المؤيد بالحكم الإبتدائي وعلى تقرير معالي النائب العام لسنة 2023م الصادر بتاريخ 2023/12/11م وعلى مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتاريخ 2024/2/12م.



وبعد أستكمال تلك الإجراءات وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بإستكمال إجراءات التنفيد، وبعد تلاوة منطوق الحكم، ووثيقة التنفيذ من قبل عضو نيابة المنصورة القاضي عمرو العبدلي، تم تنفيذ حكم الإعدام تحت إشراف وحضور رئيس نيابة إستئناف شمال محافظة عدن القاضي يحيى ناصر الشعيبي، وحضور وكيل نيابة المنصورة الإبتدائية القاضي صالح جرز، ووكيل نيابة السجن المركزي القاضي ناصر مدهش، وأولياء دم المجني عليه، وعدد من أفراد الأمن وحشد من المواطنين.

وجاء تنفيد الحكم بعد ثمرة جهود بذلها معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي بحرصه على تسريع الإجراءت بالمصادقة أمام فخامة رئيس مجلس القياده الرئاسي، والتي أكملت لاولياء الدم حقهم حكم الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت تعزيراً من المحكوم عليه إمتثالاً لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

