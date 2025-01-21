مدير مدرسة يكسر قدم طالب(صور) - أخبار كلمتك

تعرّض الطالب وليد محمد سعيد احد طلاب مدرسة وضاح في جعار ابين للضرب المُبرح من قبل مدير مدرسته .

وقال مصد لموقع كلمتك ان الطالب وليد اُصيب بكسر في قدمه على اثر ضرب مدير مدرسة وضاح له .

واشار المصدر الى ان الطفل نازح من محافظة الحديدة .

حيث يبلغ الطالب وليد من العمر ١٠ اعوام وهو احد ابناء الأُسر المعدمة التي اتخذت من محافظة ابين ملجأ لها .

وابدى اولياء امور الطلاب في مدرسة وضاح بجعار استيائهم الكامل من تصرف مدير المدرسة وطالبوا مدير مكتب التربية وضاح المحوري بإتخاذ الاجراء اللازم ضد مدير المدرسة.