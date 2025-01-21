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مدير مدرسة يكسر قدم طالب(صور) - أخبار كلمتك

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مدير مدرسة يكسر قدم طالب(صور) - أخبار كلمتك

مدير مدرسة يكسر قدم طالب(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:08 مساءً - كلمتك/خاص:

تعرّض الطالب وليد محمد سعيد احد طلاب مدرسة وضاح في جعار ابين للضرب المُبرح من قبل مدير مدرسته .

وقال مصد لموقع كلمتك ان الطالب وليد اُصيب بكسر في قدمه على اثر ضرب مدير مدرسة وضاح له .

واشار المصدر الى ان الطفل نازح من محافظة الحديدة .

حيث يبلغ الطالب وليد من العمر ١٠ اعوام وهو احد ابناء الأُسر المعدمة التي اتخذت من محافظة ابين ملجأ لها .

وابدى اولياء امور الطلاب في مدرسة وضاح بجعار استيائهم الكامل من تصرف مدير المدرسة وطالبوا مدير مكتب التربية وضاح المحوري بإتخاذ الاجراء اللازم ضد مدير المدرسة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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