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سفير بلادنا لدى قطر يصرح بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

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سفير بلادنا لدى قطر يصرح بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

سفير بلادنا لدى قطر يصرح بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 06:47 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرح سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر الشقيقة راجح بادي بشأن زيارته لمعسكر منتخبنا الوطني  للشباب في الدوحة


وقال راجح بادي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏زرت اليوم معسكر منتخبنا الوطني  للشباب في الدوحةضمن استعداداته لنهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الصين الشهر القادم، واطلعت على طبيعة الاعداد والتحضيرات الجارية.

وتابع بالقول:
لمست عن قرب حماس اللاعبين وشغفهم العالي استعدادا للبطولة، ما عزز من ثقتنا الكبيرة بهم وبقدرتهم على تمثيل وطننا بأفضل صورة.


ووجه راجح بادي رسالة شكر لمدرب المنتخب  الكابتن القدير محمد البعداني ورئيس البعثة  الكابتن أنور سروري على جهودهما الكبيرة.وجميع اداريي البعثة الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتسهيل مهمة المنتخب وتذليل كافة الصعاب

مشيداً بالاتحاد القطري لكرة القدم على الاستضافة التي تعكس اهتمام الأشقاء في دولة قطر ودعمهم للرياضة اليمنية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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