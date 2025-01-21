التضامن يتوج بجائزة البنك الأقوى في الخدمات المصرفية للأفراد من مؤسسة كامبريدج العالمية لعام 2024 - أخبار كلمتك

حصد بنك التضامن جائزة “البنك الأقوى في الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد لعام 2024”، المقدمة من مؤسسة CAMBRIDGE IFA (كامبريدج آي إف إيه)، والتي تُعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الأداء وتطوير صناعة الخدمات المالية.

وقال البنك في بلاغ صحفي " أن هذه الجائزة المرموقة تأتي تتويجًا لمسيرته في تقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة للأفراد، تواكب تطلعات العملاء، وتنسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، معززة بمزيج من الابتكار والجودة".

وفي تعليق بهذه المناسبة علق رئيس مجلس الإدارة لبنك التضامن، شوقي احمد هائل سعيد قائلا “يشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تُعد دليلاً على ثقة عملائنا والتزامنا الدائم بتقديم أفضل الحلول المصرفية الإسلامية. سنواصل بذل الجهود للارتقاء بخدماتنا وضمان تقديم تجربة مصرفية فريدة تُعزز مكانتنا الريادية في السوق.”

يُذكر أن مؤسسة كامبريدج آي إف إيه تُركز على تطوير مؤشرات الأداء وتقديم حلول استراتيجية مبتكرة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية، من خلال رؤى دقيقة حول اتجاهات السوق وتطورات السياسات الاقتصادية، مما يعزز من ريادة البنوك والمؤسسات المالية عالميًا.