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الكشف عن شركة نصبت على فتيات بملايين الدولارات - أخبار كلمتك

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الكشف عن شركة نصبت على فتيات بملايين الدولارات - أخبار كلمتك

الكشف عن شركة نصبت على فتيات بملايين الدولارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الخبير الاقتصادي علي التويتي:للاسف ما زال نصابين ما يسمى شركة كيونت يسرحون ويمرحون ويتصيدون اليمنيين وينصبون عليهم باستثمار وهمي لاوجود له.
واضاف: خاصة النساء طالبنا من البنك ملاحقتهم واقفال حساباتهم لكن على ما يبدوا ان يدهم مطلقة في البلاد مئان ملايين الدولارات يتم النصب على اليمنيين دون رادع حذروا الناس شركة كيو نت شركة نصب واحتيال

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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