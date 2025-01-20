الكشف عن شركة نصبت على فتيات بملايين الدولارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الخبير الاقتصادي علي التويتي:للاسف ما زال نصابين ما يسمى شركة كيونت يسرحون ويمرحون ويتصيدون اليمنيين وينصبون عليهم باستثمار وهمي لاوجود له.
قال الخبير الاقتصادي علي التويتي:للاسف ما زال نصابين ما يسمى شركة كيونت يسرحون ويمرحون ويتصيدون اليمنيين وينصبون عليهم باستثمار وهمي لاوجود له.
واضاف: خاصة النساء طالبنا من البنك ملاحقتهم واقفال حساباتهم لكن على ما يبدوا ان يدهم مطلقة في البلاد مئان ملايين الدولارات يتم النصب على اليمنيين دون رادع حذروا الناس شركة كيو نت شركة نصب واحتيال
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