مصير المدانين بجرائم غير عنيفة في اقتحام الكونجرس بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

مصير المدانين بجرائم غير عنيفة في اقتحام الكونجرس بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

ترشيح الفنان إحسان الترك للمشاركة في مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

ترشيح الفنان إحسان الترك للمشاركة في مسلسل فهد البطل - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن سبب اندلاع الحريق في كريتر(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن سبب اندلاع الحريق في كريتر(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل قائد عسكري كبير تابع للشرعية الليلة بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل قائد عسكري كبير تابع للشرعية الليلة بهذه الجبهة - أخبار كلمتك

صرف مرتبات شهر يناير - أخبار كلمتك

صرف مرتبات شهر يناير - أخبار كلمتك

عقوبة 500 ألف جنيه، ضوابط جديدة لنشر الإعلانات والمسابقات التجارية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

عقوبة 500 ألف جنيه، ضوابط جديدة لنشر الإعلانات والمسابقات التجارية بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي - أخبار كلمتك

لتقديم خصم 50% للركاب، شراكة بين الخط الأخضر للمترو وأحد التطبيقات الإلكترونية - أخبار كلمتك

لتقديم خصم 50% للركاب، شراكة بين الخط الأخضر للمترو وأحد التطبيقات الإلكترونية - أخبار كلمتك

الداخلية 2007 يهزم البنك الأهلي 3-2 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

الداخلية 2007 يهزم البنك الأهلي 3-2 في دوري الجمهورية - أخبار كلمتك

طهران تحت التهديد، خطة نتنياهو وترامب لتوجيه الضربة القاضية للمشروع الإيراني - أخبار كلمتك

طهران تحت التهديد، خطة نتنياهو وترامب لتوجيه الضربة القاضية للمشروع الإيراني - أخبار كلمتك

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل: نقابة النفط عدن تدق ناقوس الخطر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل: نقابة النفط عدن تدق ناقوس الخطر - أخبار كلمتك

عاجل: نقابة النفط عدن تدق ناقوس الخطر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 20 يناير 2025 09:17 مساءً - كلمتك/خاص:

في بيان عاجل أصدرته اليوم، دعت فيه نقابة موظفي شركة النفط فرع عدن إلى تدخل عاجل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لرفع كل المعوقات والتدخلات السافرة التي باتت تشكل خطراً على مهام ونشاط الشركة والتي تعد رافداً اقتصادياً هاماً ومؤسسة خدمية بامتياز في خدمة المواطن .

وأكد البيان أن الشركة تواجه تحديات كبيرة تهدد استقرارها واستمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين، من أبرزها:
- إنتشار واسع لظاهرة تهريب الوقود، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
- تجاوزات مصفاة صافر ببيعها الوقود المكرر بشكل مباشر، في مخالفة بذلك لدورها الأساسي.
-  تعرض فروع الشركة للتدخلات في صلاحياتها، مما يؤدي إلى الفوضى في السوق.
-  توقف المصفاة عن العمل، مما زاد من حدة الأزمة.
-  عدم تفعيل دور المناقصات لشراء الوقود المستورد بإشراف ورقابة حكومية لضبط آلية تحديد الأسعار.

هذا نص البيان كاملاً:

بيان نقابي هام

نحن نقابة وموظفو شركة النفط فرع عدن ندق ناقوس الخطر إزاء الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد وبالتالي بات يهدد الشركة والتي تعد رافداً اقتصادياً هاماً ومؤسسة خدمية بامتياز للمواطن، وذلك بسبب التدخلات السافرة في مهامها سواءاً في التسويق العشوائي الذي للاسف تدعمه جهات رسمية ومسؤولة ينبغي أن تكون أكثر حرصاً في دعم فروع الشركة للعمل دون تدخلات في إطار نطاقها الجغرافي ومنع دخول القاطرات المهربة و وقف مصفاة صافر من بيعها الوقود المحلي المكرر للتجار ولمن يدفع دون وجه حق ولا رقيب ولا حسيب، في مخالفة قانونية لطبيعة مهامها المتمثلة في التكرير فقط ، وهو ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني و حياة المواطنين.
ولقد استبشرنا خيراً بالإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي والحكومية في تصحيح الخلل الذي ينخر جسد الدولة، ومحاسبة الفاسدين والتي بحاجة لتفعيل حقيقي وجاد ، ومنها تفعيل لجنة المناقصات لشراء الوقود المستورد وبإشراف حكومي، وتحديد التسعيرة وتوحيدها في كافة المحافظات المحررة.

لذا فإننا نوجه نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النفط والمعادن، والسلطة المحلية مطالبين بالتدخل الفوري و فرض سلطتها لاستعادة العمل المؤسسي ومنع كل من تسول له نفسه التكسب الغير قانوني على حساب تهميش دور مؤسسات الدولة و زيادة معاناة المواطنين.

لقد وصلت الأوضاع إلى حد لا يمكن السكوت عنه و مازالت الشركة تواجه عدة تحديات أبرزها:

١-  تخلي الحكومة عن دورها وفشلها في توفير الوقود المدعوم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وزيادة الأعباء على المواطنين.
٢- ازدياد ظاهرة تهريب الوقود بشكل كبير، مما ساهم في نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
٣- تجاوزات مصفاة صافر ببيع الوقود المكرر بشكل مباشر، مما يتعارض مع دورها الأساسي في تكرير الخام وتزويد شركة النفط باحتياجاتها من المشتقات النفطية فقط لا لغيرها. 
٤-  التعدي على صلاحيات فروع الشركة في  المحافظات المحررة ، حيث أن لكل فرع صلاحيات ومهام خاصة به متمثلاً في التحكم بالتسويق و منح تراخيص بناء محطات الوقود في إطار نطاقها الجغرافي ، ولا يحق لأي جهة حكومية كانت التدخل بمهام الفروع ، وهو ما يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار في السوق.
٥-  ضرورة إعادة تشغيل مصفاة عدن والإهتمام الجاد وبذل الجهود الحثيثة لمنع توقف مصفاة عدن عن العمل، وهو ما زاد من حدة الأزمة وقلل من قدرة شركة النفط   التي تمثل مع شركة مصافي عدن شراكة تكاملية منذ عقود وهو ما جعل شركة النفط قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية و بأسعار مناسبة ومقبولة.

لذا مطالبنا تكمن في الآتي :

١-  توفير الحكومة للوقود المدعوم وإشرافها المباشر على تأمين عملية نقل الوقود إلى الشركة..
- براً من مصافي الدولة ومنع الإتاوات والجبايات الغير قانونية وبشكل مجاني مع توفير الحماية اللازمة لوصولها.
- بحراً وذلك بتأمين حصول شركة النفط على الوقود المستورد في حال عدم كفاية الوقود المحلي لتغطية السوق المحلية ورفع الجمارك والضرائب وتسهيل المصارفة في البنك المركزي وكافة النسب التي تفرض على الشركة حتى يباع للمواطنين بأسعار مناسبة. 
٢-  مكافحة التهريب وذلك بتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط لمنع تهريب المشتقات النفطية.
٣-  إلزام مصفاة صافر على الالتزام بدورها في تكرير الخام وتزويد شركة النفط بالمنتجات، وعلى فروع الشركة الالتزام بنطاقها الجغرافي.
٤- الإسراع دون إبطاء أو تسويف في إجراءات إعادة تشغيل مصفاة عدن لما لذلك من أهمية بالغة في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية. 
٥- تفعيل لجان المناقصات والإشراف المباشر من قبل الجهات الحكومية المختصة. 
٦- على الحكومة استعادة وحماية أصول شركة النفط من السطو والتملك من الغير بطرق غير قانونية في كثير من المواقع الاستراتيجية والهامة والتدخل الجاد لانتزاعها ممن استغلوا نفوذ الدولة ومناصبهم لخدمة مصالحهم الخاصة، ومنها: 
- منشأة كالتكس الاستراتيجية لتموين البواخر بالوقود 
- نادي شركة النفط فرع عدن 
- محطة وقود تحت مسمى ( محطة الساحل)

ختاماً :
نحن على ثقة بأن الحكومة ستستجيب لمطالبنا العادلة، وستعمل على حل المشاكل التي تواجه شركة النفط فرع عدن لكونها مطالب عامة، كما ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل مصلحة الوطن والمواطن.


مجلس قيادة اللجان النقابية 
شركة النفط فرع عدن
الإثنين 20 يناير 2025

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جماعة الح وثي تعلن عن موعد إيقاف العمليات ضد إس رائيل وسفنها. - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق