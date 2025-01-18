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شاهد اول فيديو مروع للمعلمة قبل مقتلها بيومين على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

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شاهد اول فيديو مروع للمعلمة قبل مقتلها بيومين على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

شاهد اول فيديو مروع للمعلمة قبل مقتلها بيومين على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 05:47 مساءً - كلمتك/خاص:

نشر الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس فيديو مروع للمعلمة نسرين اديب وهي تتعرض للضرب بالشارع على يد زوجها.
بحسب مصادر فان المعلمة نسرين تقدمت ببلاغات عديدة للشرطة التي لو كانت تحركت وقبضت على زوجها ماكانت تعرضت للقتل على يده في خط التسعين.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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