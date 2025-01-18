نشر الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس فيديو مروع للمعلمة نسرين اديب وهي تتعرض للضرب بالشارع على يد زوجها.
بحسب مصادر فان المعلمة نسرين تقدمت ببلاغات عديدة للشرطة التي لو كانت تحركت وقبضت على زوجها ماكانت تعرضت للقتل على يده في خط التسعين.
شاهد اول فيديو مروع للمعلمة قبل مقتلها بيومين على يد زوجها في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 05:47 مساءً - كلمتك/خاص:
نشر الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس فيديو مروع للمعلمة نسرين اديب وهي تتعرض للضرب بالشارع على يد زوجها.
نشر الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس فيديو مروع للمعلمة نسرين اديب وهي تتعرض للضرب بالشارع على يد زوجها.
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