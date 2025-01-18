اكدت مصادر بتواصل عملية نهب منتجع الاسدي السياحي في دمت بمحافظة الضالع.
وبحسب المصادر فان اعمال النهب مستمرة من قبل الحارس القضائي علي الغرباني ونجله نصر والمحاسب محمد علي الظاهري ورئيس المحكمة دون حسي او رقيب من الجهات المختصة .
واشارت الى ان المنتجع تتدهور بسبب عدم حدوث اعمال الصيانة وان رئيس المحكمة والحارس القضائي والمحاسب يتصرفون بالمنتجع وكانه ملكا لهم.
ودعت المصادر الى عزل رئيس المحكمة ورفع يده عن المنتجع حيث انه اصبح خصما بالقضية وليس محايد
تواصل عملية نهب منتجع الاسدي السياحي في دمت ودعوات لعزل رئيس المحكمة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 05:22 مساءً - كلمتك/خاص:
اكدت مصادر بتواصل عملية نهب منتجع الاسدي السياحي في دمت بمحافظة الضالع.
اكدت مصادر بتواصل عملية نهب منتجع الاسدي السياحي في دمت بمحافظة الضالع.
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