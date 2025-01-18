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صنعاء تزف البشارة بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

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صنعاء تزف البشارة بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء تزف البشارة بشأن المرتبات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 05:22 مساءً - كلمتك: خاص

أصدرت صنعاء توضيح هام بشأن صرف المرتبات 

مؤكدآ عن إصدار التعزيزات المالية لراتب شهر ديسمبر 2024 اليوم السبت لوحدات الخدمة العامة التي لم يصرف لها، وفقاً لإعلان وزارة المالية

وكشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا من صنعاء بصرف رواتب الاداريين التربويين والأمن

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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