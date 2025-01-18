حديث جديد بشأن قرار البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء - أخبار كلمتك



تحدث نبيل الصوفي سكرتير الرئيس الراحل صالح عن قرار قيادة البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء



وقال الصوفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏كان قرار قيادة البنك المركزي نقل البنوك من صنعاء الى مسئولية عدن محاولة وطنية جسورة لحماية النظام البنكي اليمني الذي هو نتاج عشرات السنين من العمل.

وتابع بالقول:

زعق الحوثي وعجز مجلس القيادة عن اقناع الاشقاء في المملكة بقيمة القرار.

واليوم تتالى العقوبات الامريكية ضد البنوك ابتداءا بمسئولي بنك صنعاء المركزي ثم بنك اليمن والكويت.

واردف بالقول:

اسقط حزب الله النظام المصرفي اللبناني الذي كان من أعرق الانظمة المصرفية في الشرق الاوسط، ثم سقط الحزب ونظامه المالي بتكة زر..



واختتم بالقول:

يستنسخ الحوثي فشل حزب الله.. ويستدعي ذات النتائج..