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حديث جديد بشأن قرار البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء - أخبار كلمتك

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حديث جديد بشأن قرار البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء - أخبار كلمتك

حديث جديد بشأن قرار البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 05:22 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث نبيل الصوفي سكرتير الرئيس الراحل صالح عن قرار قيادة البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء


وقال الصوفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏كان قرار قيادة البنك المركزي نقل البنوك من صنعاء الى مسئولية عدن محاولة وطنية جسورة لحماية النظام البنكي اليمني الذي هو نتاج عشرات السنين من العمل.

وتابع بالقول:
زعق الحوثي وعجز مجلس القيادة عن اقناع الاشقاء في المملكة بقيمة القرار.
واليوم تتالى العقوبات الامريكية ضد البنوك ابتداءا بمسئولي بنك صنعاء المركزي ثم بنك اليمن والكويت.

واردف بالقول:
اسقط حزب الله النظام المصرفي اللبناني الذي كان من أعرق الانظمة المصرفية في الشرق الاوسط، ثم سقط الحزب ونظامه المالي بتكة زر..


واختتم بالقول:
يستنسخ الحوثي فشل حزب الله.. ويستدعي ذات النتائج..

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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