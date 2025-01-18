حديث جديد بشأن قرار البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء - أخبار كلمتك

تحدث نبيل الصوفي سكرتير الرئيس الراحل صالح عن قرار قيادة البنك المركزي بنقل البنوك من صنعاء
وقال الصوفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
كان قرار قيادة البنك المركزي نقل البنوك من صنعاء الى مسئولية عدن محاولة وطنية جسورة لحماية النظام البنكي اليمني الذي هو نتاج عشرات السنين من العمل.
وتابع بالقول:
زعق الحوثي وعجز مجلس القيادة عن اقناع الاشقاء في المملكة بقيمة القرار.
واليوم تتالى العقوبات الامريكية ضد البنوك ابتداءا بمسئولي بنك صنعاء المركزي ثم بنك اليمن والكويت.
واردف بالقول:
اسقط حزب الله النظام المصرفي اللبناني الذي كان من أعرق الانظمة المصرفية في الشرق الاوسط، ثم سقط الحزب ونظامه المالي بتكة زر..
واختتم بالقول:
يستنسخ الحوثي فشل حزب الله.. ويستدعي ذات النتائج..
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