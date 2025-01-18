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خبير اقتصادي:بنك اليمن والكويت اعترف باقتراف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي:بنك اليمن والكويت اعترف باقتراف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي:بنك اليمن والكويت اعترف باقتراف هذا الامر الخطير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 04:42 مساءً - كلمتك/خاص:

قال المحلل الاقتصادي المعروف ماجد الداعري :إدارة بنك اليمن والكويت تصدر بيانا كارثيا يعترف ضمنيا بأن العقوبات الامريكية عليه جاءت لكونه جزء من حكومة صنعاء الحوثية بقوله أن تلك العقوبات مرتبطة "بالتصعيد الحالي بين الجماعة والولايات المتحدة"، في إشارة غبية إلى الهجمات الحوثية على البارجات وحاملات الطائرات الامريكية بالبحر الأحمر.

واضاف:ويقول أنه يقدم خدماته بصنعاء وفق الأطر الرسمية والقانونية، متجاهلا قرار محافظ البنك المركزي المعترف به دوليا بنقل إدارته الرئيسية وبقية البنوك المتمردة بصنعاء -والمهددة بعوقبات- إلى عدن، لحمايتها من المخاطر المختلفة وضمان تنفيذها لالتزاماتها المتعلقة بقوانين مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واختتم:ويؤكد أن العقوبات تؤثر على عملياته الدولية فقط وليس خدماته المحلية التي سيستمر في تقديمها وأنها لا تؤثر بشكل مباشر على مركزه المالي، رغم أنه يعرف جيدا بان إيقاف عملياته الدولية تعني ضرب سمعته ومكانته ومركزه المالي وتحويله لشركات صرافة مبتدئة.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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