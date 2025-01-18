اخذوا المنزل مع الاغراض.. بنك كبير يستحوذ على منزل الشيخ الحاشدي لسبب صادم - أخبار كلمتك

قال الناشط مراد البنا:اغرب من الخيال الاخ محمد الحاشدي معروف من زمان تاجر واموره تمام قبل سنوات اخذ قرض من البنك التجاري ب 17 مليون واختلف مع البنك بالحساب ودخلوا محكمة وشريعة الى ان صدر حكم للبنك ب 45 مليون قالوا مع الارباح ..

واضاف:ووجهوا بمصادرة منزله وبالفعل خرجوه من البيت مع نساءه واطفاله بالملابس الذي فوقهم

واخذوا البيت كيف حكمت المحكمة بزياده وارباح من 17 مليون الى 45 مليون وهذا يعتبر ربا !!!!

واختتم:السؤال الثاني البيت سعره خمس مائة مليون كيف يشلوه بمقابل 45 مليون السؤال الاهم لما لم يسمحوا للاسرة بأخذ ملابسهم واغراضهم في شيء مش مظبوط بالموضوع !!!!!

طيب الرويشان صاحب البنك التجاري قالوا انزل مسلحين من خولان لداخل البيت ..



