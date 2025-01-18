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اخذوا المنزل مع الاغراض.. بنك كبير يستحوذ على منزل الشيخ الحاشدي لسبب صادم - أخبار كلمتك

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اخذوا المنزل مع الاغراض.. بنك كبير يستحوذ على منزل الشيخ الحاشدي لسبب صادم - أخبار كلمتك

اخذوا المنزل مع الاغراض.. بنك كبير يستحوذ على منزل الشيخ الحاشدي لسبب صادم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 04:22 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الناشط مراد البنا:اغرب من الخيال الاخ محمد الحاشدي معروف من زمان تاجر واموره تمام قبل سنوات اخذ قرض من البنك التجاري ب 17 مليون واختلف مع البنك بالحساب ودخلوا محكمة وشريعة الى ان صدر حكم للبنك ب 45 مليون قالوا مع الارباح ..

واضاف:ووجهوا بمصادرة منزله وبالفعل خرجوه من البيت مع نساءه واطفاله بالملابس الذي فوقهم

واخذوا البيت  كيف حكمت المحكمة بزياده وارباح من 17 مليون الى 45 مليون وهذا يعتبر ربا !!!!

واختتم:السؤال الثاني البيت سعره خمس مائة مليون كيف يشلوه بمقابل 45 مليون السؤال الاهم لما لم يسمحوا للاسرة بأخذ ملابسهم واغراضهم في شيء مش مظبوط بالموضوع !!!!!

طيب الرويشان صاحب البنك التجاري قالوا انزل مسلحين من خولان لداخل البيت ..


 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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