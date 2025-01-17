كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام التعاون بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام التعاون بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

تفاصيل قرض السيارات في بنك CIB - أخبار كلمتك

تفاصيل قرض السيارات في بنك CIB - أخبار كلمتك

العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

العيسي:لاجنوب قادم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - مفاجأة.. فرانكفورت ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال مرموش - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - مفاجأة.. فرانكفورت ينفي التوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على انتقال مرموش - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - آخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اصطفاف مئات شاحنات المساعدات بالعريش استعدادا للدخول إلى غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اصطفاف مئات شاحنات المساعدات بالعريش استعدادا للدخول إلى غزة - أخبار كلمتك

لجميع الطلاب.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

لجميع الطلاب.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة فكري صادق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة فكري صادق - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الزراعية خلال 2024 - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الزراعية خلال 2024 - أخبار كلمتك

212 ألفا و778 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة غدًا - أخبار كلمتك

212 ألفا و778 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة غدًا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل : طارق صالح يدلي بتعليق قوي في ذكرى هجوم الحو ثيين على القوات الإماراتية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل : طارق صالح يدلي بتعليق قوي في ذكرى هجوم الحو ثيين على القوات الإماراتية - أخبار كلمتك

عاجل : طارق صالح يدلي بتعليق قوي في ذكرى هجوم الحو ثيين على القوات الإماراتية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 12:27 مساءً - كلمتك/ خاص

علق العميد طارق صالح بذكرى الهجوم الحو ثي على القوات الإماراتية باليمن. 

وقال طارق : ‏منذ طلقته الأولى في مران صعده، ضد شعب وجيش الجمهورية اليمنية، كان الحوثي يعلن عن نفسه قاتلا للإيجار تحت شعار طائفي دموي.

وأضاف :تمدد ارهابه حتى طال صنعاء وعدن وكل اليمن وبعدها استهدف الاشقاء في المملكة العربية السعودية ثم عمم ارهابه على كل دول العالم عبر استهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الاحمر.

وأكمل : تحرك ضمن بيئة الارهاب العالمية تحت ادارة حزب الله والحرس الثوري.
وأختتم : واليوم في ذكرى محاولته الفاشلة ضد الاشقاء في الامارات العربية المتحدة، نجدد التأكيد أن مصالح الشعوب والامن العالمي كل لايتجزأ، والارهاب شر يجب استئصاله.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

ارتفاع جديد باسعار البنزين في عدن(السعر الجديد) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق