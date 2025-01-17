عاجل : طارق صالح يدلي بتعليق قوي في ذكرى هجوم الحو ثيين على القوات الإماراتية - أخبار كلمتك

علق العميد طارق صالح بذكرى الهجوم الحو ثي على القوات الإماراتية باليمن.

وقال طارق : ‏منذ طلقته الأولى في مران صعده، ضد شعب وجيش الجمهورية اليمنية، كان الحوثي يعلن عن نفسه قاتلا للإيجار تحت شعار طائفي دموي.

وأضاف :تمدد ارهابه حتى طال صنعاء وعدن وكل اليمن وبعدها استهدف الاشقاء في المملكة العربية السعودية ثم عمم ارهابه على كل دول العالم عبر استهداف حركة الملاحة الدولية في البحر الاحمر.

وأكمل : تحرك ضمن بيئة الارهاب العالمية تحت ادارة حزب الله والحرس الثوري.

وأختتم : واليوم في ذكرى محاولته الفاشلة ضد الاشقاء في الامارات العربية المتحدة، نجدد التأكيد أن مصالح الشعوب والامن العالمي كل لايتجزأ، والارهاب شر يجب استئصاله.