رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير فاروق في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مثمناً الموقف المصري المشرف بقيادة اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، بمافي ذلك دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية، وفتح ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية الارهابية.

كما اثنى فخامة الرئيس على الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة، وصولا الى جهودها الحميدة مع الاشقاء والاصدقاء في دولة قطر، والولايات المتحدة الاميركية التي قادت الى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح

