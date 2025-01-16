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رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

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رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس القيادة يثمن الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 05:21 مساءً - كلمتك/خاص:

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس سفير جمهورية مصر العربية احمد فاروق بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا غير مقيم لدى الجمهورية اليمنية.

وأشاد رئيس مجلس القيادة بالجهود الدبلوماسية التي بذلها السفير فاروق في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مثمناً الموقف المصري المشرف بقيادة اخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، بمافي ذلك دور مصر الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والاستقرار، والتنمية، وفتح ابوابها لاستقبال مئات الالاف من اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية الارهابية.

كما اثنى فخامة الرئيس على الدور الرائد لجمهورية مصر العربية في تعزيز امن واستقرار المنطقة، وصولا الى جهودها الحميدة مع الاشقاء والاصدقاء في دولة قطر، والولايات المتحدة الاميركية التي قادت الى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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