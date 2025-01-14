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البنك المركزي بعدن يعلن بيع ٥٠ مليون دولار - أخبار كلمتك

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البنك المركزي بعدن يعلن بيع ٥٠ مليون دولار - أخبار كلمتك

البنك المركزي بعدن يعلن بيع ٥٠ مليون دولار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 10:07 مساءً - كلمتك/خاص:

يستأنف البنك المركزي مزاداته الأسبوعية لبيع العملات الأجنبية من خلال تنفيذ سلسلة من المزادات الأسبوعية بمبالغ تتجاوز ال50 مليون دولار أمريكي لكل مزاد 

،وسيعلن يوم غد الأربعاء موعد تنفيذ المزاد الأول لهذا العام وستتلوه مزادات أخرى لتوفير حاجة السوق من العملات الأجنبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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