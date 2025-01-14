وصول المعدات الأرضية لشركة "طيران عدن" استعدادًا للتدشين الرسمي - أخبار كلمتك

في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق عملياتها التشغيلية، أعلنت شركة "عدن للطيران"، إحدى شركات مجموعة القطيبي التجارية، عن وصول المعدات الأرضية الخاصة بطيران عدن إلى العاصمة عدن.

وتشمل المعدات تجهيزات حديثة تهدف إلى دعم العمليات التشغيلية وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين فور انطلاق الرحلات الرسمية. وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتجهيز كافة الاحتياجات التشغيلية والفنية استعدادًا لانطلاق أولى رحلاتها.

وتعكس هذه التجهيزات التزام "طيران عدن" بتقديم خدمات طيران بمعايير متقدمة، بما يعزز دورها في تطوير قطاع الطيران المدني في اليمن، ويعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الاستثمارية التي تسعى لربط اليمن بالعالم من خلال خدمات آمنة وموثوقة.

يذكر أن طيران عدن ما يزال في طور التجهيزات النهائية، حيث تعمل الشركة على استكمال جميع المتطلبات التشغيلية قبيل تدشينها الرسمي، المتوقع أن يكون نقطة تحول في مجال النقل الجوي المحلي والإقليمي.