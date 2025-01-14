الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي وبايدن يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

السيسي يعرب لبايدن عن خالص تمنياته له بالتوفيق في مسيرته القادمة - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

ميلان يعود للانتصارات في الدوري الإيطالي ويفوز على كومو 2-1 (صور) - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

محمد عبدالمنعم أساسيا بتشكيل نيس في مواجهة باستيا بكأس فرنسا - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة: منتخب الشباب يشارك في أمم إفريقيا للمحليين رغم تأجيلها - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

محمد رمضان يكشف سبب تنظيم مسابقات للجمهور - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

عقد صلح بين الاعلامي العريمي والمعلم الذي تعرض للاعتداء بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

مدير مكافحة المخدرات في الحزام الامني ينفي مزاعم انتهاك خصوصيات مرتادي السواحل بالعاصمة عدن  - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 09:27 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي نجيب الكلدي في منشور على فيسبوك: "الاعتذار للمعلم أقل ما يمكن تقديمه، فلا مبرر مطلقًا لما حدث."

وأضاف الكلدي قائلًا: "لكن الأهم مما تم تجاهله في الفعالية اليوم هو المغالطات والاستخفاف بعقول الناس."

وتابع بالقول: "وذلك من خلال قراءة ونشر بيان مُعد مسبقًا، دون أي اعتبار لمطالب الحشود والقيادات النقابية الحاضرة في الساحة."

وأكد الكلدي أن هذا التصرف يعكس انعدام الشفافية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الإرادة الجماعية للمشاركين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

عاجل : جريمة مروعة تهز العاصمة عدن .. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق