صحفي بارز:بيان مظاهرة عدن معد مسبقا وهو استخفاف بعقول الناس - أخبار كلمتك

قال الصحفي نجيب الكلدي في منشور على فيسبوك: "الاعتذار للمعلم أقل ما يمكن تقديمه، فلا مبرر مطلقًا لما حدث."

وأضاف الكلدي قائلًا: "لكن الأهم مما تم تجاهله في الفعالية اليوم هو المغالطات والاستخفاف بعقول الناس."

وتابع بالقول: "وذلك من خلال قراءة ونشر بيان مُعد مسبقًا، دون أي اعتبار لمطالب الحشود والقيادات النقابية الحاضرة في الساحة."

وأكد الكلدي أن هذا التصرف يعكس انعدام الشفافية، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الإرادة الجماعية للمشاركين.