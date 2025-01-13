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محامي: معتقلون وأسرى يواجهون ظروفًا صعبة وعلى وشك الموت - أخبار كلمتك

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محامي: معتقلون وأسرى يواجهون ظروفًا صعبة وعلى وشك الموت - أخبار كلمتك

محامي: معتقلون وأسرى يواجهون ظروفًا صعبة وعلى وشك الموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/ خاص

 

كشف المحامي عبدالله شداد عن الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون والأسرى في سجون صنعاء ومأرب، مشيرًا إلى أن أحدهم، البحري، أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل، بينما لا يزال آخر، خليل هزاع، يعاني داخل السجون في صنعاء مع معتقلين آخرين يواجهون ظروفًا صعبة تجعلهم على وشك الموت.

وأوضح شداد أن هذه الأوضاع تمثل تناقضًا صارخًا مع الشعارات الإنسانية التي يرددها بعض الأطراف المتشددة، مؤكدًا أن السجون أصبحت أماكن للموت البطيء بدلاً من تحقيق العدالة.

وأضاف المحامي أن هذه المعاناة المستمرة هي جزء من الواقع القاسي الذي يعاني منه اليمنيون داخل السجون والمعتقلات، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان حقوق المعتقلين والأسرى.

وأشار إلى أن الإنسانية الحقيقية تتمثل في العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، معربًا عن قلقه إزاء مصير المعتقلين الذين ينتظرون الموت في ظل الإهمال المستمر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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