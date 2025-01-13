محامي: معتقلون وأسرى يواجهون ظروفًا صعبة وعلى وشك الموت - أخبار كلمتك

كشف المحامي عبدالله شداد عن الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون والأسرى في سجون صنعاء ومأرب، مشيرًا إلى أن أحدهم، البحري، أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل، بينما لا يزال آخر، خليل هزاع، يعاني داخل السجون في صنعاء مع معتقلين آخرين يواجهون ظروفًا صعبة تجعلهم على وشك الموت.

وأوضح شداد أن هذه الأوضاع تمثل تناقضًا صارخًا مع الشعارات الإنسانية التي يرددها بعض الأطراف المتشددة، مؤكدًا أن السجون أصبحت أماكن للموت البطيء بدلاً من تحقيق العدالة.

وأضاف المحامي أن هذه المعاناة المستمرة هي جزء من الواقع القاسي الذي يعاني منه اليمنيون داخل السجون والمعتقلات، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان حقوق المعتقلين والأسرى.

وأشار إلى أن الإنسانية الحقيقية تتمثل في العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء هذه الممارسات اللاإنسانية، معربًا عن قلقه إزاء مصير المعتقلين الذين ينتظرون الموت في ظل الإهمال المستمر.