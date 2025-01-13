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حديث جديد عن قنابل موقوتة على وشك الانفجار في عدن(صورة مؤلمة) - أخبار كلمتك

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حديث جديد عن قنابل موقوتة على وشك الانفجار في عدن(صورة مؤلمة) - أخبار كلمتك

حديث جديد عن قنابل موقوتة على وشك الانفجار في عدن(صورة مؤلمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:23 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الصحفي ياسر اليافعي أن الوضع الاقتصادي والإنساني المتردي في اليمن وصل إلى مستوى خطير يهدد حياة المواطنين بشكل يومي.

ووصف الصورة التي تعكس استخدام أصحاب باصات الأجرة لأسطوانات الغاز كبديل عن البنزين بأنها تجسيد صارخ للمعاناة واليأس الذي دفع الناس للمخاطرة بحياتهم من أجل تقليل التكاليف.

وأشار اليافعي إلى أن وضع أسطوانات الغاز داخل أماكن جلوس الركاب يعكس درجة اليأس، حيث أصبح الشعب مضطرًا للمقامرة بحياته في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة وغياب أي حلول حقيقية.

وقال: "الصورة تختزل واقعًا مريرًا، شعب قابل للانفجار في أي لحظة نتيجة الضغوط الهائلة والإهمال المستمر."

وتساءل اليافعي: "ألم يحن الوقت لإيجاد حلول حقيقية تنقذ أرواح المواطنين التي أصبحت معرضة للخطر يوميًا؟"

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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