المحرمي يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع في اليمن ويطالب بخطوات رادعة ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

ناقش القائد عبدالرحمن المحرّمي عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع في بلادنا، والتطورات الإقليمية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء، إلى جملة من التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه شعبنا جراء استمرار التهديدات الحوثية على المنشآت الحيوية في بلادنا، بإضافة إلى استهداف الميليشيا المستمر لخطوط الملاحة الدولية، وما يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على بلادنا والمنطقة بشكل عام. وفي هذا السياق، دعا المحرمي المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات أكثر ردعاً ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والعمل على وضع حد لممارساتها الإجرامية.

كما أطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي المحرمي، السفير الأمريكي على المستجدات المحلية بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي يقودها المجلس والحكومة، مؤكداً على أهمية الدعم الدولي لهذه الجهود لإجراء المزيد من الإصلاحات، ومكافحة الفساد، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.

من جانبه، جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم لجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، مؤكداً استمرار دعم الولايات المتحدة لليمن في مختلف المجالات، لا سيما في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.