حديث جديد عن جواس وأبو اليمامة والحمادي وعلاقة هؤلاء بالامر - أخبار كلمتك

أكد الباحث السياسي ثابت حسين صالح أن التخادم العسكري بين جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) ظهر بشكل واضح في معارك بيحان ومأرب والبيضاء، حيث قامت القوات الموالية للإخوان بتسليم مواقعها للحوثيين. وأشار إلى أن الإخوان افتعلوا معارك على الخطوط الخلفية للقوات الجنوبية التي كانت تتقدم باتجاه مأرب، بالإضافة إلى تسليم جبهات استراتيجية في نهم والجوف وحجور وعتمة لصالح الحوثيين.

وأوضح صالح أن التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل عمليات تهريب وبيع الأسلحة التابعة للقوات الشرعية للحوثيين، وتمرير شحنات أسلحة عبر محافظات المهرة وحضرموت ومأرب والجوف، مما ساعد الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية.

وأشار الباحث إلى أن هناك استهدافاً مشتركاً بين الحوثيين والإخوان لتصفية قادة الجنوب وقادة المقاومة في الشمال، خاصة في محافظتي مأرب وتعز. ومن أبرز القادة الذين استشهدوا نتيجة لهذه العمليات: اللواء ثابت جواس، وأبو اليمامة، وعدنان الحمادي، وعبدالرب الشدادي.

وشدد صالح على أن هذه التحركات تعكس توافقاً مصلحياً بين الحوثيين والإخوان، مما أثر بشكل مباشر على استقرار المناطق المحررة وأضعف جهود المقاومة ضد الحوثيين.