سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

حديث جديد عن جواس وأبو اليمامة والحمادي وعلاقة هؤلاء بالامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حديث جديد عن جواس وأبو اليمامة والحمادي وعلاقة هؤلاء بالامر - أخبار كلمتك

حديث جديد عن جواس وأبو اليمامة والحمادي وعلاقة هؤلاء بالامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 07:17 مساءً - كلمتك/خاص

أكد الباحث السياسي ثابت حسين صالح أن التخادم العسكري بين جماعة الحوثيين وحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) ظهر بشكل واضح في معارك بيحان ومأرب والبيضاء، حيث قامت القوات الموالية للإخوان بتسليم مواقعها للحوثيين. وأشار إلى أن الإخوان افتعلوا معارك على الخطوط الخلفية للقوات الجنوبية التي كانت تتقدم باتجاه مأرب، بالإضافة إلى تسليم جبهات استراتيجية في نهم والجوف وحجور وعتمة لصالح الحوثيين.

وأوضح صالح أن التعاون لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد ليشمل عمليات تهريب وبيع الأسلحة التابعة للقوات الشرعية للحوثيين، وتمرير شحنات أسلحة عبر محافظات المهرة وحضرموت ومأرب والجوف، مما ساعد الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية.

وأشار الباحث إلى أن هناك استهدافاً مشتركاً بين الحوثيين والإخوان لتصفية قادة الجنوب وقادة المقاومة في الشمال، خاصة في محافظتي مأرب وتعز. ومن أبرز القادة الذين استشهدوا نتيجة لهذه العمليات: اللواء ثابت جواس، وأبو اليمامة، وعدنان الحمادي، وعبدالرب الشدادي.

وشدد صالح على أن هذه التحركات تعكس توافقاً مصلحياً بين الحوثيين والإخوان، مما أثر بشكل مباشر على استقرار المناطق المحررة وأضعف جهود المقاومة ضد الحوثيين.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق