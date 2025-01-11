متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل - أخبار كلمتك

مصطفى بكري عن دعوات الإخوان لـ 25 يناير: أغبياء لا يعرفون مصر ولا شعبها.. ويكررون مسلسل الفشل - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في أمم إفريقيا للمحليين - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

نجاة الدنبوع من موت محقق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجاة الدنبوع من موت محقق - أخبار كلمتك

نجاة الدنبوع من موت محقق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 10:17 مساءً - كلمتك/خاص:

نجأ القائد العسكري العميد الركن/ علي الخضر الدنبوع قائد اللواء 315  مدرع من حادث مروري مروع تعرض له على الخط الدولي وهو في طريقة الى مقر عملة فجر اليوم السبت.

فيما تعرضت سيارته نوع صالون لاضرار كبيرة بسبب اصطدام سيارته بعدد من البعير الضالة ( الجمال )  في الخط الدولي بين حضرموت والمهرة .

وقالت مصادر مقربة من القائد الدنبوع أنه بفضل عناية الله نجا من الحادث ولم يتعرض ومرافقيه لأي اصابات، كما اشارت المصادر إلى أنه واصل طريقه بسيارة اخرى.

وتلقى العميد الدنبوع اتصال من قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح الجعيملاني وعدد من القيادات العسكرية والامنية والشخصيات التي اطمأنت على حالته الصحية.

واكد العميد الدنبوع أنه بخير ونجأ بفضل عناية المولى عز وجل.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

أخبار ذات صلة

0 تعليق