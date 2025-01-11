نجاة الدنبوع من موت محقق - أخبار كلمتك

نجأ القائد العسكري العميد الركن/ علي الخضر الدنبوع قائد اللواء 315 مدرع من حادث مروري مروع تعرض له على الخط الدولي وهو في طريقة الى مقر عملة فجر اليوم السبت.

فيما تعرضت سيارته نوع صالون لاضرار كبيرة بسبب اصطدام سيارته بعدد من البعير الضالة ( الجمال ) في الخط الدولي بين حضرموت والمهرة .

وقالت مصادر مقربة من القائد الدنبوع أنه بفضل عناية الله نجا من الحادث ولم يتعرض ومرافقيه لأي اصابات، كما اشارت المصادر إلى أنه واصل طريقه بسيارة اخرى.

وتلقى العميد الدنبوع اتصال من قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء صالح الجعيملاني وعدد من القيادات العسكرية والامنية والشخصيات التي اطمأنت على حالته الصحية.

واكد العميد الدنبوع أنه بخير ونجأ بفضل عناية المولى عز وجل.