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شاب يقدم على قتل والده - أخبار كلمتك

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شاب يقدم على قتل والده - أخبار كلمتك

شاب يقدم على قتل والده - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 10:17 مساءً - كلمتك/خاص:

أقدم شاب، على قتل والده، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتشار مرعب لجرائم العنف الأسري بالمحافظة.


مصادر محلية قالت إن شابا يدعى "بشير فؤاد الحضرمي"، أقدم على قتل والده في عزلة "المحفد" بمديرية المخادر شمال إب، بخلافات أسرية بينهما.


وأضافت المصادر أن الحادثة، جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الجاني والضحية.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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