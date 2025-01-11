شاب يقدم على قتل والده - أخبار كلمتك

أقدم شاب، على قتل والده، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتشار مرعب لجرائم العنف الأسري بالمحافظة.



مصادر محلية قالت إن شابا يدعى "بشير فؤاد الحضرمي"، أقدم على قتل والده في عزلة "المحفد" بمديرية المخادر شمال إب، بخلافات أسرية بينهما.



وأضافت المصادر أن الحادثة، جاءت نتيجة خلافات أسرية بين الجاني والضحية.

