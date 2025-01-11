امراة تعرض كليتيها للبيع - أخبار كلمتك

طرقت عصر اليوم السبت إمرأة خمسينية من أهالي مدينة حصن عطية بمديرية خنفر بمحافظة أبين باب منزلي وفؤجئت فور مقابلتي لها بإنهيارها حيث خرت باكية، وهي تقول "أنا يأست يانظير وشوفي لي أحد يشتري كليتي" ..!!

وشكت المرأة الأبينية بحرقة أوضاعها المأساوية مع ثلاثية "الفقر و الجوع و المرض" التي تعيشها وأسرتها مادفعها للتفكير ببيع عضو من أعضاءها بل وسعت لتحقيق ذلك بأن قدمت إلينا في مركز أبين الإعلامي ومبادرة "تراحم" الإنسانية وفي ضنها بأننا سنعينها في مسعاها الخطير هذا الذي يعد بمثابة جرس إنذار يعبر عن الحالة المأساوية التي وصل إليها المواطنون في محافظة أبين وفي عموم البلاد .

مركز أبين الإعلامي ومبادرة "تراحم" الإنسانية يوجهان دعوة للخيرين لمد يد العون لهذه المرأة المتعففة وإنقاذها من حالة اليأس .

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيه

نظير كندح