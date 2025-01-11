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امراة تعرض كليتيها للبيع - أخبار كلمتك

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امراة تعرض كليتيها للبيع - أخبار كلمتك

امراة تعرض كليتيها للبيع - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 10:17 مساءً - كلمتك/خاص:

طرقت عصر اليوم السبت إمرأة خمسينية من أهالي مدينة حصن عطية بمديرية خنفر بمحافظة أبين باب منزلي وفؤجئت فور مقابلتي لها بإنهيارها حيث خرت باكية، وهي تقول "أنا يأست يانظير وشوفي لي أحد يشتري كليتي" ..!!

وشكت المرأة الأبينية بحرقة أوضاعها المأساوية مع ثلاثية "الفقر و الجوع و المرض" التي تعيشها وأسرتها مادفعها للتفكير ببيع عضو من أعضاءها بل وسعت لتحقيق ذلك بأن قدمت إلينا في مركز أبين الإعلامي ومبادرة "تراحم" الإنسانية وفي ضنها بأننا سنعينها في مسعاها الخطير هذا الذي يعد بمثابة جرس إنذار يعبر عن الحالة المأساوية التي وصل إليها المواطنون في محافظة أبين وفي عموم البلاد .

مركز أبين الإعلامي ومبادرة "تراحم" الإنسانية يوجهان دعوة للخيرين لمد يد العون لهذه المرأة المتعففة وإنقاذها من حالة اليأس .

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ، ما كان العبد في عون أخيه
نظير كندح

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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