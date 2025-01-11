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خبير اقتصادي يتحدث عن تراجع غير مسبوق للعملة بعد وصولها إلى هذا الحاجز - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يتحدث عن تراجع غير مسبوق للعملة بعد وصولها إلى هذا الحاجز - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يتحدث عن تراجع غير مسبوق للعملة بعد وصولها إلى هذا الحاجز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 10:17 مساءً - كلمتك/ خاص

 

قال الخبير الاقتصادي وفيق صالح إن سعر الدولار الواحد تجاوز حاجز 2100 ريال، في انخفاض غير مسبوق للعملة الوطنية في أسواق الصرف.

وأكد صالح أن هذا الانهيار يحدث رغم غياب أي عوامل اقتصادية حقيقية، مثل زيادة الطلب على النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، التي قد تفسر هذا التدهور المتسارع.

وأوضح أن هشاشة النظام المصرفي، وضعف الرقابة الرسمية على الأنشطة المالية، والتوسع الكبير في السوق السوداء، بالإضافة إلى غياب استراتيجية حكومية واضحة لضبط قيمة العملة وتجفيف بؤر المضاربة، تعد من الأسباب الرئيسية التي تستغل للتلاعب بأسعار الصرف.

ودعا صالح إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة المصرفية وضبط السوق، محذرًا من أن استمرار هذا الانهيار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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