خبير اقتصادي يتحدث عن تراجع غير مسبوق للعملة بعد وصولها إلى هذا الحاجز - أخبار كلمتك

قال الخبير الاقتصادي وفيق صالح إن سعر الدولار الواحد تجاوز حاجز 2100 ريال، في انخفاض غير مسبوق للعملة الوطنية في أسواق الصرف.

وأكد صالح أن هذا الانهيار يحدث رغم غياب أي عوامل اقتصادية حقيقية، مثل زيادة الطلب على النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، التي قد تفسر هذا التدهور المتسارع.

وأوضح أن هشاشة النظام المصرفي، وضعف الرقابة الرسمية على الأنشطة المالية، والتوسع الكبير في السوق السوداء، بالإضافة إلى غياب استراتيجية حكومية واضحة لضبط قيمة العملة وتجفيف بؤر المضاربة، تعد من الأسباب الرئيسية التي تستغل للتلاعب بأسعار الصرف.

ودعا صالح إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة المصرفية وضبط السوق، محذرًا من أن استمرار هذا الانهيار قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.