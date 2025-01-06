مناشدة أبناء شبوة وتحذيرهم من هذا الأمر - أخبار كلمتك



ناشد الإعلامي ياسر اليافعي أبناء محافظة شبوة بضرورة الحذر من أي محاولات تهدف إلى إفشال مشروع الطاقة الشمسية المقدم من دولة الإمارات



وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:



‏إلى أهلنا الكرام في محافظة شبوة،

نناشدكم بضرورة الحذر من أي محاولات تهدف إلى إفشال مشروع الطاقة الشمسية المقدم من دولة الإمارات، فهو مشروع سيغير وجه المحافظة، ويُسرع من عجلة التنمية، ويوفر ملايين الدولارات لخزينة المحافظة يمكن استغلالها في مشاريع تنموية أخرى.



وتابع اليافعي بالقول:المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتذليل أي عقبات أمام هذا المشروع، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتعطيله. عليكم أن تدركوا أن هناك لوبيات تسعى لإفشال أي مشروع تنموي في الجنوب، وما حدث في عدن خير دليل.



واردف اليافعي بالقول:كانت هناك محاولات متكررة لتعطيل مشروع الطاقة الشمسية في عدن تحت حجج وذرائع واهية: مرة يقولون إنه قريب من آبار المياه، ومرة أخرى يتذرعون بملكية الأراضي، أو قربه من خطوط الإرسال الإذاعي. لكن بفضل تدخل مباشر من القائد أبو زرعة، تم إنقاذ المشروع من الفشل.

حافظوا على هذا المشروع الحيوي، ولو تطلب الأمر تشكيل فرق حماية من كل بيت. هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية؛ إنه استثمار في مستقبلكم ومستقبل أجيالكم.

واختتم بالقول:

وفي النهاية، أنتم الأدرى بمصالحكم ولن نكون أكثر حرصًا عليكم مما أنتم عليه. دافعوا عن ما يفيدكم ولا تدعوا أعداء التنمية ينجحون في تعطيل أحلامكم.



هذا وأعلنت شركة الكتروميكا الدولية إيقاف العمل في مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة شبوة، بسبب تعرض مهندسيها للتهديد بالإيذاء واتلاف المواد الخاصة بالمشروع .

وفي رسالة رسمية وجهتها الشركة إلى محافظ المحافظة ومدير الامن أعلنت إيقاف العمل ابتداء من السبت الماضي نتيجة تهديدات تعرض لها المهندسين والعاملين في المشروع.

وأوضحت الرسالة ان اشخاص قاموا بالتهديد بإحراق المواد التابعة للشركة إضافة إلى تهديد المهندسين ما يعرض حياتهم للخطر.

وكشفت المذكرة عن إبلاغ السلطات بشكل متكرر عن وجود مضايقات سابقة يتعرض لها المشروع دون أي حلول.

وطالبت المذكرة السلطات المحلية بمعالجة المشكلة واستعادة بيئة العمل للاستمرار في إكمال المشروع.