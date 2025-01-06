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مناشدة أبناء شبوة وتحذيرهم من هذا الأمر - أخبار كلمتك

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مناشدة أبناء شبوة وتحذيرهم من هذا الأمر - أخبار كلمتك

مناشدة أبناء شبوة وتحذيرهم من هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:57 مساءً - كلمتك: خاص

 


ناشد الإعلامي ياسر اليافعي  أبناء محافظة شبوة بضرورة الحذر من أي محاولات تهدف إلى إفشال مشروع الطاقة الشمسية المقدم من دولة الإمارات

 


وقال اليافعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:


‏إلى أهلنا الكرام في محافظة شبوة،
نناشدكم بضرورة الحذر من أي محاولات تهدف إلى إفشال مشروع الطاقة الشمسية المقدم من دولة الإمارات، فهو مشروع سيغير وجه المحافظة، ويُسرع من عجلة التنمية، ويوفر ملايين الدولارات لخزينة المحافظة يمكن استغلالها في مشاريع تنموية أخرى.


وتابع اليافعي بالقول:المسؤولية تقع على عاتق الجميع لتذليل أي عقبات أمام هذا المشروع، والوقوف بحزم ضد أي محاولات لتعطيله. عليكم أن تدركوا أن هناك لوبيات تسعى لإفشال أي مشروع تنموي في الجنوب، وما حدث في عدن خير دليل.


واردف اليافعي بالقول:كانت هناك محاولات متكررة لتعطيل مشروع الطاقة الشمسية في عدن تحت حجج وذرائع واهية: مرة يقولون إنه قريب من آبار المياه، ومرة أخرى يتذرعون بملكية الأراضي، أو قربه من خطوط الإرسال الإذاعي. لكن بفضل تدخل مباشر من القائد أبو زرعة، تم إنقاذ المشروع من الفشل.
حافظوا على هذا المشروع الحيوي، ولو تطلب الأمر تشكيل فرق حماية من كل بيت. هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية؛ إنه استثمار في مستقبلكم ومستقبل أجيالكم.

واختتم بالقول:
وفي النهاية، أنتم الأدرى بمصالحكم ولن نكون أكثر حرصًا عليكم مما أنتم عليه. دافعوا عن ما يفيدكم ولا تدعوا أعداء التنمية ينجحون في تعطيل أحلامكم.


هذا وأعلنت شركة الكتروميكا الدولية إيقاف العمل في مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة شبوة، بسبب تعرض مهندسيها للتهديد بالإيذاء واتلاف المواد الخاصة بالمشروع .

وفي رسالة رسمية وجهتها الشركة إلى محافظ المحافظة ومدير الامن أعلنت إيقاف العمل ابتداء من السبت الماضي نتيجة تهديدات تعرض لها المهندسين والعاملين في المشروع.

وأوضحت الرسالة ان اشخاص قاموا بالتهديد بإحراق المواد التابعة للشركة إضافة إلى تهديد المهندسين ما يعرض حياتهم للخطر.

وكشفت المذكرة عن إبلاغ السلطات بشكل متكرر عن وجود مضايقات سابقة يتعرض لها المشروع دون أي حلول.

وطالبت المذكرة السلطات المحلية بمعالجة المشكلة واستعادة بيئة العمل للاستمرار في إكمال المشروع.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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