جرحى باستهداف طقم عسكري في ابين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 03:37 مساءً - كلمتك/خاص:
استهدفت عبوة ناسفة طقم تابع ركن استطلاع اللواء السادس دعم وإسناد حمزة النجدي ابو سعود شرقِ مديرية مودية / محافظة أبين وعقب الإنفجار إطلاق نار ...
استهدفت عبوة ناسفة طقم تابع ركن استطلاع اللواء السادس دعم وإسناد حمزة النجدي ابو سعود شرقِ مديرية مودية / محافظة أبين وعقب الإنفجار إطلاق نار ...
وبحسب مصادر فان
إصابات متنوعه تعرض لها ركن استطلاع اللواء السادس حمزة النجدي ابو سعود ومرافقيه ومرافقي قائد اللواء السادس دعم وإسناد علي المعكر ...
أحمد مقرع الحنشي
0 تعليق