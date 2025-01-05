اسرائيل تكشف عن طريقة القضاء على الحو ثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 5 يناير 2025 03:17 مساءً - قالت صحيفة إسرائيلية إن عمليات إطلاق جماعة الحوثي الصواريخ المتكررة على إسرائيل تسلط الضوء على الخطر القادم من اليمن، وكيف برزت مجموعة من المتمردين الجبليين في بلد بعيد لتصبح تهديداً عالمياً؟



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها إن "الحوثيين كآخر وكلاء إيران يثبتون أنهم ليسوا ضعفاء أمام إسرائيل"، فيما رسمت الصحيفة ثلاثة خيارات لتدمير الحوثيين وإعادتهم إلى جبال مران بمحافظة صعدة.



وتطرقت الصحيفة في الهجمات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك الساعة 4.30 من صباح الجمعة، اضطر ملايين الإسرائيليين إلى البحث عن ملجأ بسبب هجمات الصواريخ الباليستية التي تُطلق من اليمن، وعادة في منتصف الليل.



وحسب التقرير فإن راء الهجمات تقف جماعة إرهابية تُعرف باسم الحوثيين، والتي على الرغم من وجودها على بعد حوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل)، تمكنت من مضايقة الدولة اليهودية من بعيد، وخنق التجارة العالمية، في حين أثبتت مقاومة عنيدة لمحاولات الغرب لقمعها.



وأشار إلى أن الحوثيين، الأعضاء النشطين الوحيدين في "محور المقاومة" الإيراني الذين ما زالوا يشاركون في أعمال عدائية مباشرة ضد إسرائيل، دخلوا إلى الفراغ. في الأسابيع الأخيرة، صعدت الجماعة المتمردة هجماتها الصاروخية بعيدة المدى عالية الطاقة لتتناسب مع شدة واتساع، وإن لم يكن تواتر، التهديد الذي شكله في السابق وكلاء إيران المدعومين من إيران.



"تاريخيًا، استلهم الحوثيون الإلهام من جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، والتي كانت تعتبر ذات يوم أقوى وكلاء إيران وأوثق العلاقات مع طهران" وفق التقرير.



كان هدف الحوثيين أن يكونوا حزب الله التالي



ونقلت الصحيفة عن مايك نايتس، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وخبير مخضرم في الميليشيات المدعومة من إيران قوله "كان هدفهم دائمًا أن يكونوا حزب الله التالي".



ويرى أن التهديد الذي تشكله المجموعة يتفاقم بسبب بعدها عن الدولة اليهودية، مما يقيد الغارات الجوية، واستخبارات إسرائيل المحدودة بشأن الأهداف المحتملة، وربما الأهم من ذلك - تطرف الحوثيين، ومزيج متفجر من معاداة السامية، والحماسة الدينية، والاستعداد الذي لا مثيل له للموت كشهداء والتضحية باليمن من أجل القضية الفلسطينية.



وقال نايتس: "تخيل حزب الله اللبناني الذي لم يلين أبدًا، ولم يكن لديه بيروت ليعيش فيها ولم يعش حياة طبيعية أبدًا".



وأضاف في إشارة إلى الظروف الإنسانية المزرية في اليمن بعد سنوات من الحرب الأهلية: "بالنسبة للحوثيين، الحياة قذرة ووحشية وقصيرة. إنهم أيديولوجيون نقيون تمامًا عندما يتعلق الأمر بالاستعداد لقبول الشهادة".



وقال نايتس: "لقد أدرك الإيرانيون أن لديهم شريكًا حازمًا للغاية وقويًا للغاية في الحوثيين. لقد دفعوهم إلى مقدمة الصف بين قواتهم الشريكة في المنطقة".

واضاف: "في الأساس، ما يفعلونه هو التخلص من الشباب الذين لا يستطيعون إطعامهم".

وحسب التقرير فإنه في حين يمكنهم الاعتماد على إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو من المقاتلين، فإن التهديد الحقيقي لإسرائيل وغيرها في المنطقة ينبع من القوة الجوية للحوثيين، والتي تطورت بشكل كبير.

"تتضمن ترسانتهم الآن صواريخ قصيرة المدى، مما يمكنهم من تعطيل التجارة البحرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بعيدة المدى "فلسطين"، والتي تعهدوا بمواصلة إطلاقها على إسرائيل حتى تنتهي الحرب في غزة"، كما يقول التقرير.

يتابع "يزعم الحوثيون أن صاروخ فلسطين، بما في ذلك نسخة تفوق سرعة الصوت، يتم تصنيعه محليًا، لكن السلاح يحمل بصمات الصواريخ التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني".

وزاد "لكن الحوثيين يمثلون تحديًا مختلفًا تمامًا عن الجماعات الإرهابية الأخرى التي تمكنت إسرائيل من إخضاعها، وقد يكون من الصعب قطع رؤوس قيادتهم".

يتمتع زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بمهارة إخفاء مكان وجوده، وقد نجح لأكثر من عقد من الزمان في الإفلات من محاولات اغتيال من قبل أجهزة الاستخبارات السعودية والإماراتية. ومثله كمثل زعيم حزب الله القتيل حسن نصر الله، فإن خطبه مسجلة مسبقًا دائمًا. ولكن وفقًا لنايتس، فهو أكثر حرصًا من نصر الله، الذي اختبأ من إسرائيل لسنوات قبل مقتله في سبتمبر.

وقال نايتس: "إنه مثل الشبح. لا يعرف مكانه سوى حفنة من الناس في أي وقت. فهو لا يمتلك أي أجهزة إلكترونية أبدًا، ولا يظهر علنًا تقريبًا".



خيارات هزيمة الحوثيين

وأشار نايتس إلى أن الطريقة الأكثر وضوحًا لإسرائيل لوقف هجمات الحوثيين هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، على افتراض أن الجماعة الإرهابية تحافظ على كلمتها بوقف إطلاق النار بمجرد التوصل إلى هدنة.

وطبقا للخبير فإن هناك خيار آخر يتمثل في فرض حصار أكثر صرامة على اليمن بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وقف جميع التجارة البحرية الواردة وطرق التهريب البرية من عُمان المجاورة لخنق إمدادات الأسلحة من إيران تمامًا.

وهناك خيار ثالث، وربما الأكثر فعالية، وهو أن يقدم حلفاء إسرائيل الإقليميون الدعم العسكري للقوات البرية المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليًا والتي تقاتل الحوثيين منذ سنوات. وقال نايتس إن إسرائيل قد تلعب بهدوء دورًا غير مباشر في دعم مثل هذا الهجوم المنسق.

وتوقع الخبير أنه من خلال الضغط على الجماعة من الشمال والجنوب والشرق، قد يجد المتمردون الحوثيون قواتهم مرهقة بسرعة، مما يجبرهم على الانسحاب من المدن الرئيسية.

ولفت نايتس إلى أن سيناريو مماثل حدث في عام 2018، عندما أجبر الضغط الذي تقوده السعودية الحوثيين تقريبًا على الخروج من ميناء الحديدة.

وأضاف "بعد ذلك سيتم دفعهم إلى الجبال في الشمال، حيث لن يعودوا يشكلون أي أهمية تذكر".

