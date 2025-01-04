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الشرعية تبشر الشعب :لا تيأسوا، فساعة الخلاص تقترب - أخبار كلمتك

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الشرعية تبشر الشعب :لا تيأسوا، فساعة الخلاص تقترب - أخبار كلمتك

الشرعية تبشر الشعب :لا تيأسوا، فساعة الخلاص تقترب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 08:17 مساءً - كلمتك: خاص

 


وجه وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني رسالة للشعب اليمني


وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:
مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران لم تأت لليمن إلا بالجوع والفقر والمرض، فسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها ليست جديدة، بل هي امتداد لنهج النظام الإمامي الكهنوتي البائد، الذي سحق أحلام اليمنيين وحرمهم من أبسط حقوقهم

وتابع بالقول:وبينما يعيش ملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا في ظروف مأساوية، حيث البرد والجوع ينهش أجسادهم، تذهب المليارات لدعم أجندة إيران التخريبية، وإحياء طقوسها المستوردة التي لا تمت لليمن بصلة، بدلا من توجيهها لإغاثة الشعب ودفع مرتبات الموظفين الذين حرموا منها لسنوات ؟

ووجه الوزير الارياني رسالة للشعب اليمني قائلاً:نقول لأبناء شعبنا؛ لا تيأسوا، فساعة الخلاص تقترب يوماً بعد يوم، فاليمنيون اليوم أكثر وعياً وإصراراً على استعادة كرامتهم ووطنهم، وعهد المليشيا الحوثية إلى زوال، وسيعود اليمن حراً عزيزاً كريماً كما كان دائماً

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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