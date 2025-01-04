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إعلان هام صادر عن بنك صنعاء - أخبار كلمتك

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إعلان هام صادر عن بنك صنعاء - أخبار كلمتك

إعلان هام صادر عن بنك صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 4 يناير 2025 06:57 مساءً - كلمتك: خاص

 


أصدر البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي إعلان هام

وجاء في نص الإعلان:

بناءً على إلتزام وإجراءات حكومة التغيير والبناء في جانب سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من إستراتيجية سداد الدين العام المحلي، وإنطلاقاً، من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين وضمان حقوقهم المالية،

يعلن البنك المركزي اليمني 
عن بدء تتفيذ آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين الأفراد في البنوك التجارية

وذلك عبر البنوك التجارية إبتداء من يوم الأحد
5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م

وإذ يشيد البنك المركزي بالاهتمام المستمر لفخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الاعلى والدور الفاعل لحكومة التغيير والبناء، والمساعي الحثيثة لوزارة المالية في تسريع إتخاذ هذه الخطوة للتخفيف من أعباء المواطنين وضمان حقوقهم، فإن البنك يؤكد على أهمية تظافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية سداد الدين العام المحلي لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. 
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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