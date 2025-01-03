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عاجل:توضيح امني هام حول قضية مقتل المجني عليه سيف محمود فرج السروري - أخبار كلمتك

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عاجل:توضيح امني هام حول قضية مقتل المجني عليه سيف محمود فرج السروري - أخبار كلمتك

عاجل:توضيح امني هام حول قضية مقتل المجني عليه سيف محمود فرج السروري - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 08:11 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أكدت شرطة تعز استمرارها في تعقب وملاحقة الجناة في قضية المواطن سيف حمود الشرعبي التي وقعت مساء يوم الإثنين الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م وبإشرافٍ مباشر من مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي


واوضحت بأنها تمكنت مساء اليوم الجمعة من القبض على المطلوب الثاني في القضية، بالإضافة إلى ثمانية من الأشخاص المتورطين في التستر على الجاني الرئيسي وقد تم إيداعهم في الحجز لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق التحقيقات، تم حجز والد المطلوب الرئيسي في القضية ، إلى جانب ضبط السيارة التي استُخدمت في الهروب بعد تنفيذ الجريمة، وضبط الشخص الذي قادها أثناء العملية.

وتشدد شرطة تعز بأنها لن تتهاون مطلقًا في ملاحقة وضبط الجاني الرئيسي، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في التستر على الجاني أو محاولة إخفائه ،مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة ولن يهدأ لها بال حتى يتم القبض عليه وتقديمه للعدالة.

ووجّهت شرطة تعز دعوةً لجميع المواطنين للتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي معلومات قد تساعد في حل القضية، مثمنةً التفاعل المجتمعي والإعلامي مع القضية والحرص على استتباب الأمن، كما دعت كافة الإعلاميين والصحفيين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى عدم تداول أي معلومات غير موثوقة، والتأكد من استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية لضمان المصداقية.

وأكدت شرطة المحافظة التزامها الدائم بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، داعيةً الجميع إلى الإسهام في استقرار الأمن ومساندة جهود الشرطة في هذه القضية وغيرها.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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