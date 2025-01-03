عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك



كشفت عائشة جباري مالكة مطعم خمس خوات تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بمدينة تعز

وقالت عائشة في منشور عبر حائط صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم:

توضيح حول حملة التشهير الأخيرة

أود أن أوضح بإيجاز ملابسات حملة التشهير الأخيرة التي طالتني.

اولا: فيما يتعلق بتأخر الرد منا ، هو أن الحملة ساهمت في تحسين العمل في المطعم .

ثانياً: لقد تقدمت بصفة شخصية للمشاركة في برنامج القيادة للرجل والمرأة من أجل التأثير الاجتماعي والاقتصادي، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة هائل سعيد أنعم، والمنفذ من قبل برنامج التنمية الإنسانية، وفقاً لما ورد في الاتفاقية التي تم تسريبها.

وتابعت بالقول:

تم قبولي ضمن البرنامج برفقة 30 مشاركاً ومشاركة، وحصلنا على تدريبات مكثفة لمدة ثلاثة أشهر. بعد انتهاء التدريبات، طُلب من كل مشارك تقديم مقترح مشروع تجاري ربحي. تقدمت بمقترحي الشخصي لإنشاء مطعم، وتم قبول 7 مشاريع من أصل 30 مشروعاً لتلقي التمويل، وكان مشروعي أحدها.

حصلت على التمويل وقررت تسمية مشروعي "5 خوات" نظرًا لأن المشروع سيعمل فيه فريق من النساء الصم. قررت أنا وأربع من صديقاتي الصم أن نشكل فريقاً ونعمل تحت هذا الاسم. وقد أوضحنا في عدة وسائل إعلام سابقاً، منها موقع يمن شباب، أننا لسنا شقيقات بالمعنى الحقيقي، وإنما صديقات يجمعنا هدف واحد .

واردفت بالقول:

أثناء تنفيذ المشروع على أرض الواقع، واجهت تحديات أبرزها سوء تقدير الموازنة المالية اللازمة، لكنني قررت المضي قُدماً والتغلب على هذه التحديات لضمان نجاح المشروع. مولت المشروع جزئياً من أموالي الشخصية، إضافة إلى قروض لا تزال مستحقة لأشخاص وتجار الى الان وهم موجودون هنا في الصفحة ويشاهدون هذا المنشور ، بجانب التمويل المقدم من الجهة المانحة.

لتعزيز فرص نجاح المشروع، أطلقت مع صديقاتي الأربع حملة تسويقية للمطعم، وذلك لتجنب الفشل في أول تجربة لنا في إدارة مشروع تجاري. كانت الحملة تهدف فقط للتسويق ولم نطلب أي دعم أو تمويل، رغم العروض التي تلقيناها والتي قمنا برفضها.

حصلنا على بعض الهدايا لدعم المشروع، مثل كاميرات مراقبة، ونظام محاسبي، ومواد بسيطة مثل بالونات وأدوات زينة، بالإضافة إلى فرن صغير وخفاقة. وتم نشرها في صفحة المطعم ، كما تلقينا دعماً مالياً وحيداً بقيمة 500 ريال سعودي، خصصناه لمساعدة إحدى الأخوات في استئجار شقة فوق المطعم. قمت أنا بدفع مبلغ إضافي من جيبي الخاص بقيمة 250 ألف ريال لتغطية إيجار 6 أشهر مقدماً. والداعم موجود يشاهد منشوري بهذه الصفحة وهو على اطلاع بذلك .

واوضحت عائشة الجباري بالقول:

أما بالنسبة لمبادرات الخير، فقد تواصل معنا بعض فاعلي الخير لشراء وجبات من المطعم لتوزيعها على المحتاجين. هذه الأموال لا تزال محفوظة لدينا ولم يتم التصرف بها حتى الآن، لاننا نعمل على ترتيب وضع المطعم خلال فترة الافتتاح.

واتحدى احد ان يثبت غير ذلك .

لا أعلم السبب وراء هذه الحملة الهجومية ضدي، رغم أن المشروع وفّر فرص عمل لفتيات صم وأسهم في تمكينهن اقتصادياً.

هناك جهات وأشخاص لا اريد ذكر اسمائها ساعدوا على شن الحملة بغرض النيل من شخص احمد ومن المطعم ، يجري حالياً رفع دعوى قضائية عليهم بمنطقة مكانية أخرى غير تعز ، بالرغم من أن هذه الدعوى ستؤثر على تعز ، لكننا مضطرون لذلك للاسف.

مختتما بالقول:

ختاماً، أؤكد التزامي بالمضي قدماً لتحقيق أهداف المشروع، وتقديم نموذج ناجح يعكس قدرة المرأة اليمنية على التحدي والإبداع.

عائشة جباري - إحدى الخوات الخمس - مالكة مطعم خمس خوات