قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

قطارات إضافية لخدمة المواطنين خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

عائشة جباري تكشف تفاصيل هامة حول حملة التشهير الأخيرة ضد مطعم خمس خوات بتعز - أخبار كلمتك

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بجزء من احتياجاتها الكهربائية - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا - أخبار كلمتك

عطل تقني يضرب كل مطارات ألمانيا - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

زلزال يضرب العاصمة الجزائرية - أخبار كلمتك

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

الزراعة في أسبوع، استنباط 8 أصناف تقاوي جديدة وتنظيم دورات تدريبيبة وتوعية للمزارعين واجتماعات لضبط الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - شديد البرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 4 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

نجم ليفربول يثير الجدل بشأن انتقاله إلى ميلان الإيطالي - أخبار كلمتك

ما سر ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق؟ شعبة القصابين تجيب - أخبار كلمتك

ما سر ارتفاع أسعار اللحوم الضاني في الأسواق؟ شعبة القصابين تجيب - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

فتحي بن لزرق يفجرها بشأن الأوضاع في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتحي بن لزرق يفجرها بشأن الأوضاع في عدن - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يفجرها بشأن الأوضاع في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 05:32 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن واقع الحال في مدينة عدن

وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

واقع الحال يقول ان”عدن“ لاتحتاج لأحد.
ثروات هذه المدينة تكفي المدينة وتفيض لتغطية إحتياجات محافظات أخرى،
هذا الحديث ليس للإستهلاك الإعلامي او المزايدة..!
لك ان تتخيل ان”عدن“ في  العام ٢٠٠٨ سجلت فائض إيراد بلغ يومها ٨ مليار ريال لدرجة ان مجلس الوزراء يومها عقد اجتماع خاص في صنعاء للتصرف بالمبلغ لصالح محافظات أخرى لكن السلطة المحلية بعدن عقدت إجتماع مقابل ورفضت ذلك وفعلاً نجحت .

وتابع بالقول:
حدث كل ذلك والإيرادات الخاصة بالمدينة تٌحصل في حدها الأدنى فما بالك اليوم ولم يتبق الا الهواء لم يفرضوا عليه رسوم وجبايات

مختتما منشوره قائلاً:
والواقع يقول أيضاً ان كل هذه الايرادات اليوم تٌنهب وتذهب الى خزائن بنوك تجارية خاصة وصرافات وفي المحصلة تٌركت ”عدن“ لكي تتسول شحنة وقود من محافظات بعيدة جداً بينما ثرواتها  كافية ان تسد احتياجها وتفيض..
فتحي بن لزرق

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تعرف على مستجدات الكهرباء بعدن ورفض هذا المسؤول تزويد المحطة بالوقود - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق