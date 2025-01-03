فتحي بن لزرق يفجرها بشأن الأوضاع في عدن - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن واقع الحال في مدينة عدن

وقال بن لزرق في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

واقع الحال يقول ان”عدن“ لاتحتاج لأحد.

ثروات هذه المدينة تكفي المدينة وتفيض لتغطية إحتياجات محافظات أخرى،

هذا الحديث ليس للإستهلاك الإعلامي او المزايدة..!

لك ان تتخيل ان”عدن“ في العام ٢٠٠٨ سجلت فائض إيراد بلغ يومها ٨ مليار ريال لدرجة ان مجلس الوزراء يومها عقد اجتماع خاص في صنعاء للتصرف بالمبلغ لصالح محافظات أخرى لكن السلطة المحلية بعدن عقدت إجتماع مقابل ورفضت ذلك وفعلاً نجحت .

وتابع بالقول:

حدث كل ذلك والإيرادات الخاصة بالمدينة تٌحصل في حدها الأدنى فما بالك اليوم ولم يتبق الا الهواء لم يفرضوا عليه رسوم وجبايات

مختتما منشوره قائلاً:

والواقع يقول أيضاً ان كل هذه الايرادات اليوم تٌنهب وتذهب الى خزائن بنوك تجارية خاصة وصرافات وفي المحصلة تٌركت ”عدن“ لكي تتسول شحنة وقود من محافظات بعيدة جداً بينما ثرواتها كافية ان تسد احتياجها وتفيض..

فتحي بن لزرق