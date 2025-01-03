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الحذيفي يفتح النار على جماعة الحوثي ويحذر من هذا الامر - أخبار كلمتك

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الحذيفي يفتح النار على جماعة الحوثي ويحذر من هذا الامر - أخبار كلمتك

الحذيفي يفتح النار على جماعة الحوثي ويحذر من هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:57 مساءً - كلمتك/ خاص

 بات الشعب اليمني بمختلف أطيافه على قناعة تامة بأن جماعة الحوثيين تمثل خطرًا وجوديًا يهدد وحدتهم الوطنية ونسيجهم الاجتماعي. ورغم استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق الشعب منذ انقلابها المشؤوم، إلا أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤهما، لم يدركوا خطورة الجماعة إلا عندما أقدمت على استهداف الكيان الصهيوني.

وفي تصريح لزعيم المهمشين، نعمان الحذيفي، أعرب عن استيائه من الموقف الدولي المتخاذل تجاه الانتهاكات المستمرة في اليمن. وأشار إلى أن الأمم المتحدة والقوى الكبرى تتجاهل معاناة الشعب اليمني، مكتفية بالتدخل فقط عندما تمس مصالحها الخاصة.

وأضاف الحذيفي أن السلطة الشرعية في اليمن، والتي أكملت عقدها العاشر، ما زالت غير قادرة على القيام بواجباتها الوطنية، حيث أصبحت قراراتها مرهونة تحت تأثير "مكيفات الفنادق"، حسب تعبيره، مما يعكس حالة الجمود والعجز عن استعادة القرار الوطني.

وأكد الحذيفي أن هذا الوضع يتطلب من اليمنيين التكاتف والوقوف صفًا واحدًا أمام هذه التحديات لاستعادة كرامتهم الوطنية وإنقاذ بلدهم من مخاطر التمزق والتبعية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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