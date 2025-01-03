الوزير الإرياني يزور الشاعر بياضي عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

قام معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، بزيارة الشاعر الكبير محمد أحمد مرعي، المعروف بلقب "بياضي"، الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

رافق الإرياني خلال الزيارة وكيل محافظة سقطرى لشؤون الجزر، رائد الجريبي، حيث نقل تحيات وتمنيات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالشفاء العاجل للشاعر.

وأشاد الإرياني خلال الزيارة بالمسيرة الشعرية للشاعر بياضي، الذي يُعد من أبرز شعراء اللغة السقطرية ومن أوائل المثقفين الذين ساهموا في الحفاظ على الموروث الثقافي للجزيرة. وأكد على توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالاهتمام بالمبدعين وتقدير إسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية.