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الوزير الإرياني يزور الشاعر بياضي عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

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الوزير الإرياني يزور الشاعر بياضي عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

الوزير الإرياني يزور الشاعر بياضي عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:57 مساءً - كلمتك/خاص

قام معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، بزيارة الشاعر الكبير محمد أحمد مرعي، المعروف بلقب "بياضي"، الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى.

رافق الإرياني خلال الزيارة وكيل محافظة سقطرى لشؤون الجزر، رائد الجريبي، حيث نقل تحيات وتمنيات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالشفاء العاجل للشاعر.

وأشاد الإرياني خلال الزيارة بالمسيرة الشعرية للشاعر بياضي، الذي يُعد من أبرز شعراء اللغة السقطرية ومن أوائل المثقفين الذين ساهموا في الحفاظ على الموروث الثقافي للجزيرة. وأكد على توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالاهتمام بالمبدعين وتقدير إسهاماتهم في إثراء الحياة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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