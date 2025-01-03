امراة تقدم على قتل زوجتها - أخبار كلمتك

ضبطت أجهزة الشرطة بمديرية تبن محافظة لحج امرأة في ال19 من عمرها بتهمة قتل زوجها بإطلاق النار عليه من مسدس نوع تاتا.



وقالت شرطة تبن أنها ضبطت المدعوة(د،ر،د،س) على ذمة جريمة قتل زوجها (ف،ع،ع ك).



وأوضحت شرطة لحج أن فريق البحث الجنائي والأدلة الجنائية قامت بمعاينة مسرح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات اللازمة من جمع الادلة في مسرح الجريمة و الاستدلال، كما تم ضبط المتهمة واحتجازها على ذمة الإجراءات القانونية في القضية.



مشيرة أن إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات مستمرة حتى كشف ملابسات وأسباب الجريمة.

