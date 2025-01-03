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امراة تقدم على قتل زوجتها - أخبار كلمتك

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امراة تقدم على قتل زوجتها - أخبار كلمتك

امراة تقدم على قتل زوجتها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 3 يناير 2025 03:57 مساءً - كلمتك/خاص:

ضبطت أجهزة الشرطة بمديرية تبن محافظة لحج امرأة في ال19 من عمرها بتهمة قتل زوجها بإطلاق النار عليه من مسدس نوع تاتا.


وقالت شرطة تبن أنها ضبطت المدعوة(د،ر،د،س) على ذمة جريمة قتل زوجها (ف،ع،ع ك).


وأوضحت شرطة لحج أن فريق البحث الجنائي والأدلة الجنائية قامت بمعاينة مسرح الجريمة واتخذت كافة الإجراءات اللازمة من جمع الادلة في مسرح الجريمة و الاستدلال، كما تم ضبط المتهمة واحتجازها على ذمة الإجراءات القانونية في القضية.


مشيرة أن إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات مستمرة حتى كشف ملابسات وأسباب الجريمة.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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