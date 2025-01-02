بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

صدور قرار حكومي بمنع هؤلاء من العمل في عدن - أخبار كلمتك

صدور قرار حكومي بمنع هؤلاء من العمل في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي آلعدني عبدالرحمن انيس:تذكرون هيثم العدني ..
الشاب الذي تألمنا جميعا يوم اعدامه في المهرة ..
طفلته ايناس اليوم حازت المركز الاول في الصف الاول ابتدائي وبدرجة كاملة 100% ..
واضاف:تمنيت فقط لو كانت تدرس في مدرسة خاصة ، فالمدارس الحكومية للأسف قتلتها الاضرابات وانقطاعات الكهرباء والفشل الحكومي بشكل عام.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق