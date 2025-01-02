قال الصحفي آلعدني عبدالرحمن انيس:تذكرون هيثم العدني ..
الشاب الذي تألمنا جميعا يوم اعدامه في المهرة ..
طفلته ايناس اليوم حازت المركز الاول في الصف الاول ابتدائي وبدرجة كاملة 100% ..
واضاف:تمنيت فقط لو كانت تدرس في مدرسة خاصة ، فالمدارس الحكومية للأسف قتلتها الاضرابات وانقطاعات الكهرباء والفشل الحكومي بشكل عام.
طفلة الشاب هيثم العدني الذي اعدم في المهرة تنال هذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي آلعدني عبدالرحمن انيس:تذكرون هيثم العدني ..
قال الصحفي آلعدني عبدالرحمن انيس:تذكرون هيثم العدني ..
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