إنطلاق مبادرة قادرون لطلاب مدارس ذوي الإعاقة في وادي حضرموت - أخبار كلمتك

أطلقت إدارة مدرسة النور للتعليم الأساسي بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، مبادرة طوعية بعنوان قادرون (إعاقتي ليست عائقي) التي تستهدف منتسبي جمعيات ذوي الإعاقة في مديريات وادي حضرموت .

وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، المهندس هشام السعيدي، على أهمية العمل المشترك بين كافة القطاعات لإدماج شريحة ذوي الإعاقة في أوساط المجتمع تعزيزاً لجهود القائمين على الجمعيات المهتمة بشؤونهم بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم وصقل قدراتهم المهنية والإبداعية التي تبرزها هذه الأنشطة..مجدداً استعداد السلطة المحلية لتقديم مزيدا من الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاح خطط وبرامج جمعيات ذوي الإعاقة.

من جانبه اشار المدير العام للإدارة العامة للتعليم الشامل بوزارة التربية والتعليم عبد الله باجري، الى الاهتمام الذي تؤلية وزارة التربية والتعليم بذوي الهمم، وتسخير الإمكانيات المتاحة لجعلهم عناصر فاعلة ومؤثرة في أوساط مجتمعاتهم المحلية.

الى ذلك أوضحت مديرية مدرسة النور أميرة العامري، أن هدف المبادرة هو لفت انتباه المجتمع الى أوضاع هذه الشريحة الاجتماعية، والعمل المشترك لتمكينهم من الحصول على حقوقهم التعليمية والمعيشية التي تضمن لهم العيش الكريم.

وتخلل الحفل الذي حضره المدير العام لمديرية سيئون خالد بلفاس ومدير التربية بالمديرية محمد العامري، وعدد من هيئات التعليم في المدارس الخاصة والمهتمين بشؤونهم، قدمت زهرات وبراعم مدارس ذوي الإعاقة في سيئون وتريم والقطن فقرات إنشادية ومشاهد معبرة نالت جميعها إعجاب واستحسان الحاضرين .

بعد ذلك طاف وكيل المحافظة المساعد المهندس هشام السعيدي، في الأجنحة المخصصة لعرض نماذج من الأعمال الفنية التشكيلية وأعمال الخياطة والتطريز وإبداعات الأعمال المهنية المتعددة التي إحتوتها تلك الأجنحة.