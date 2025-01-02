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المهرة.. الشيخ قمصيت يستقبل قائد درع الوطن في مأدبة غداء - أخبار كلمتك

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المهرة.. الشيخ قمصيت يستقبل قائد درع الوطن في مأدبة غداء - أخبار كلمتك

المهرة.. الشيخ قمصيت يستقبل قائد درع الوطن في مأدبة غداء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 2 يناير 2025 12:22 مساءً - كلمتك/خاص:

بحضور العميد مفتي بن صمودة، مدير الأمن العام، وشيوخ القبائل والمثقفين والشباب في محافظة المهرة اقام الشيخ عبود هبود قمصيت مأدبة غداء على شرف قائد درع الوطن عبدالله بن سديف الجدحي .
وقد أكد الشيخ عبود هبود قمصيت أن أبناء المهرة موحدون في مصلحة المحافظة، موضحًا أن قوات درع الوطن هي قوات محلية شرعية، تهدف إلى تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار، مشيراً بان ما يجمع ابناء المهرة أكثر مما يفرقهم.
وأعلن قائد قوات درع الوطن في محافظة المهرة القائد عبد الله بن سديف الجدحي أن هذه القوات خاضعة لقيادة الرئيس رشاد العليمي، وتهدف إلى خدمة أبناء المهرة وتمكينهم من امن محافظتهم مشيراً بالوقت ذاته بان قوات درع الوطن هي قوات مهرية خالصة من أبناء المهرة وبان هذه القوات لن تحل محل احد بل هي قوات داعمة ومساندة للقوات الامنية الموجودة في محافظة المهرة.
من ناحية أخرى، أكد مدير الأمن في محافظة المهرة العميد مفتي صمودة على أهمية تعزيز الأمن في المحافظة مبدئياً مباركة لإنشاء قوات درع الوطن في محافظة المهرة مشيراً بالدور الإيجابي الذي يلعبه المجتمع المهري في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة
وأكد الحضور مباركتهم لإنشاء قوات درع الوطن، مشيرين إلى أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة.
يُذكر أن قوات درع الوطن تُعتبر جزءًا من الجهود السعودية لتعزيز الاستقرار في محافظة المهرة وتمكين أبنائها من محافظتهم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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