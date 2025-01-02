المهرة.. الشيخ قمصيت يستقبل قائد درع الوطن في مأدبة غداء - أخبار كلمتك

بحضور العميد مفتي بن صمودة، مدير الأمن العام، وشيوخ القبائل والمثقفين والشباب في محافظة المهرة اقام الشيخ عبود هبود قمصيت مأدبة غداء على شرف قائد درع الوطن عبدالله بن سديف الجدحي .

وقد أكد الشيخ عبود هبود قمصيت أن أبناء المهرة موحدون في مصلحة المحافظة، موضحًا أن قوات درع الوطن هي قوات محلية شرعية، تهدف إلى تعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار، مشيراً بان ما يجمع ابناء المهرة أكثر مما يفرقهم.

وأعلن قائد قوات درع الوطن في محافظة المهرة القائد عبد الله بن سديف الجدحي أن هذه القوات خاضعة لقيادة الرئيس رشاد العليمي، وتهدف إلى خدمة أبناء المهرة وتمكينهم من امن محافظتهم مشيراً بالوقت ذاته بان قوات درع الوطن هي قوات مهرية خالصة من أبناء المهرة وبان هذه القوات لن تحل محل احد بل هي قوات داعمة ومساندة للقوات الامنية الموجودة في محافظة المهرة.

من ناحية أخرى، أكد مدير الأمن في محافظة المهرة العميد مفتي صمودة على أهمية تعزيز الأمن في المحافظة مبدئياً مباركة لإنشاء قوات درع الوطن في محافظة المهرة مشيراً بالدور الإيجابي الذي يلعبه المجتمع المهري في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة

وأكد الحضور مباركتهم لإنشاء قوات درع الوطن، مشيرين إلى أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة.

يُذكر أن قوات درع الوطن تُعتبر جزءًا من الجهود السعودية لتعزيز الاستقرار في محافظة المهرة وتمكين أبنائها من محافظتهم