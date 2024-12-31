مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قاتل والد الإعلامية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك



اعلن اليوم عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قاتل المواطن "سيف محمود فرج الشرعبي" الذي قتل الليلة الماضية، برصاص مسلح أمام منزله، الكائن جوار مدرسة الوحدة، في حي عصيفرة شمال مدينة تعز، (جنوب غرب اليمن)، في حادثة لاقت تنديدا واسعا.

و كشف الخبير الرقمي مختار عبدالمعز عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن القاتل قائلاً:

مئة الف ريال سعودي من احد التجار لمن يدلي بمعلومات او يقوم بإرشاد الامن او يقوم بتسليم القاتل وليد شلعه مقدمة من احد التجار يتم إبلاغي من الاخ اسامة الشرعبي عن فاعل الخير الذي ارشد علية او سلمة وعلى طول يستلم فلوسة

وتابع بالقول:

مهما قصر بعض رجال الامن بواجباتهم لكن سنضل عون للأمن