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مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قاتل والد الإعلامية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قاتل والد الإعلامية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن قاتل والد الإعلامية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:48 مساءً - كلمتك: خاص

 


اعلن اليوم عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قاتل المواطن "سيف محمود فرج الشرعبي" الذي قتل الليلة الماضية، برصاص مسلح أمام منزله، الكائن جوار مدرسة الوحدة، في حي عصيفرة شمال مدينة تعز، (جنوب غرب اليمن)، في حادثة لاقت تنديدا واسعا.

 

و كشف الخبير الرقمي مختار عبدالمعز عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن القاتل قائلاً:
مئة الف ريال سعودي من احد التجار لمن يدلي بمعلومات او يقوم بإرشاد الامن او يقوم بتسليم القاتل وليد شلعه مقدمة من احد التجار يتم إبلاغي من الاخ اسامة الشرعبي عن فاعل الخير الذي ارشد علية او سلمة وعلى طول يستلم فلوسة

وتابع بالقول:
مهما قصر بعض رجال الامن بواجباتهم لكن سنضل عون للأمن

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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