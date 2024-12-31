عاجل:اول توضيح لامن تعز بشان مقتل مواطن برصاص جاره امام اطفاله بسبب مضغ القات - أخبار كلمتك

قال مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز مقدم: أسامة الشرعبي: بخصوص قضية مقتل المواطن سيف محمود فرج والتي حدثت يوم أمس.

واضاف:نؤكد أن إدارة عام الشرطة باشرت إجراءاتها فور تلقي البلاغ ومازالت مستمرة في تعقب و ملاحقة وضبط الجاني بإشراف مباشر من الاخ مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي وبالتنسيق مع النيابة العامة.

واختتم:ونجدد التأكيد أننا لا ولن نتهاون في إنفاذ القانون وملاحقة المجرمين وبسط الأمن والاستقرار في تعز مهما كلف من ثمن،، مقدرين تفاعلكم وتعاونكم الدائم وحرصكم على استتباب الأمن والاستقرار.

وقتل يوم امس المواطن سيف امام انظار اطفاله بعد طلبه من جاره بعدم مضغ القات امام منزله