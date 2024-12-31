عاجل:أمريكا:استهدفنا هذا الامر بصنعاء اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:
واضافت: المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات #الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية
قالت القيادة الوسطى الأمريكية: استهدفنا منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة
واضافت: المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات #الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية
وشن الطيران ١٢ غارة استهدفت وزارة الدفاع ومعسكر الصيانة
واختتمت: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحمر والضربات جزء من جهودنا لتقليص قدرات #الحوثيين على تهديد السفن وشركائنا الإقليميين
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