الحوثيين يدفعون بحشود عسكرية صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر مطلعة عن قيام جماعة الحوثي بتكثيف عمليات حشد عناصرها على الأطراف الشمالية والشرقية والريف الغربي لمحافظة تعز.

وأفادت المصادر بأن المليشيا بدأت، منذ أسبوع، في حشد مقاتلين في منطقة مخلاف بمديرية شرعب السلام شمال شرق تعز، بواسطة القيادي الحوثي قناف الصوفي، عضو ما يسمى لجنة التحشيد التابعة للحوثيين، والذي يشرف على هذه العمليات.

وأضافت المصادر أن الصوفي نقل مجموعة من المقاتلين إلى سوق سقم شمال مديرية مقبنة، بينما وصلت مجموعة أخرى إلى مثلث الخمسين بجبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز.

