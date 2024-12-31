رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

رمضان السيد: أكرم توفيق سيخسر بالرحيل عن الأهلي - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بثنائية ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي (صور) - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

مجلس الزمالك يحسم مصير محمد السيد من عرض نوتنجهام فورست - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك بسبب اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

مسئول بالزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في أفريقيا - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الحوثيين يدفعون بحشود عسكرية صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحوثيين يدفعون بحشود عسكرية صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الحوثيين يدفعون بحشود عسكرية صوب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:

كشفت مصادر مطلعة عن قيام جماعة الحوثي بتكثيف عمليات حشد عناصرها على الأطراف الشمالية والشرقية والريف الغربي لمحافظة تعز.

وأفادت المصادر بأن المليشيا بدأت، منذ أسبوع، في حشد مقاتلين في منطقة مخلاف بمديرية شرعب السلام شمال شرق تعز، بواسطة القيادي الحوثي قناف الصوفي، عضو ما يسمى لجنة التحشيد التابعة للحوثيين، والذي يشرف على هذه العمليات.

وأضافت المصادر أن الصوفي نقل مجموعة من المقاتلين إلى سوق سقم شمال مديرية مقبنة، بينما وصلت مجموعة أخرى إلى مثلث الخمسين بجبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

دعوات لتنفيذ وقفة احتجاجية في المخا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق