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عاجل:بدء صرف راتبين لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

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عاجل:بدء صرف راتبين لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

عاجل:بدء صرف راتبين لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:12 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، البدء بصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024 م، ابتدأ من يوم غدا الأربعاء 01 يناير  2025م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.

وأوضح العميد الركن أسامة باحميش مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية في تصريح للبوابة الإلكترونية للوزارة: بأنه تم البدء بصرف مرتبات ديوان الوزارة والواصلين، اعتبارا من يوم غدا الأربعاء 01 يناير 2025م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، في جميع المحافظات المحررة، لافتا إلى أن عملية صرف مرتبات بقية الوحدات الأمنية ستكون تباعا وفق برنامج الصرف المحدد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في جميع المحافظات المحررة.

وثمن باحميش جهود وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي يتابع عملية صرف المرتبات لمنتسبي الوزارة وانتظام صرفها شهريا، مشيرا إلى أن توجيهات ومتابعة الوزير ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح الحثيثة مع وزارة المالية والبنك المركزي بشكل يومي أسفرت عن صرف راتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024م.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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