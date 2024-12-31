عاجل:بدء صرف راتبين لهؤلاء(سار) - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، البدء بصرف مرتبات منتسبي الوزارة لشهري نوفمبر وديسمبر 2024 م، ابتدأ من يوم غدا الأربعاء 01 يناير 2025م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي وكافة فروعه في المحافظات المحررة.

وأوضح العميد الركن أسامة باحميش مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية في تصريح للبوابة الإلكترونية للوزارة: بأنه تم البدء بصرف مرتبات ديوان الوزارة والواصلين، اعتبارا من يوم غدا الأربعاء 01 يناير 2025م، عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، في جميع المحافظات المحررة، لافتا إلى أن عملية صرف مرتبات بقية الوحدات الأمنية ستكون تباعا وفق برنامج الصرف المحدد عبر بنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي في جميع المحافظات المحررة.

وثمن باحميش جهود وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، الذي يتابع عملية صرف المرتبات لمنتسبي الوزارة وانتظام صرفها شهريا، مشيرا إلى أن توجيهات ومتابعة الوزير ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح الحثيثة مع وزارة المالية والبنك المركزي بشكل يومي أسفرت عن صرف راتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024م.