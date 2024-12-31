الحزن يعم الضالع عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

فجع أهالي محافظة الضالع برحيل أحد كوادرها ورائد التنمية البشرية الدكتور عبدالله كريدي في حادث مروري أثناء خروجه لتأدية واجبه أودى بحياته.
هذا وكان الدكتور كريدي رافد من روافد التنمية في محافظة الضالع ومرجعا للعديد من الجامعات المحلية وبرحيله تفقد الضالع كادر من أبناءها الأجلاء والمخلصين لمجتمعه ووطنه حيث عرف كريدي بتفانيه وحسن خلقه وإثراء محبيه بمعارفه.
وبهذا المصاب الجلل تواري محافظة الضالع علم أعلامها وتطوي عام ٢٠٢٤م بذكرى أليمة ؛ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
من* بكيل البتول
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