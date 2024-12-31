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الحزن يعم الضالع عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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الحزن يعم الضالع عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الحزن يعم الضالع عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - كلمتك/خاص:

فجع أهالي محافظة الضالع برحيل أحد كوادرها ورائد التنمية البشرية الدكتور عبدالله كريدي في حادث مروري أثناء خروجه لتأدية واجبه أودى بحياته.

هذا وكان الدكتور كريدي رافد من روافد التنمية في محافظة الضالع ومرجعا للعديد من الجامعات المحلية وبرحيله تفقد الضالع كادر من أبناءها الأجلاء والمخلصين لمجتمعه ووطنه حيث عرف كريدي بتفانيه وحسن خلقه وإثراء محبيه بمعارفه.

وبهذا المصاب الجلل تواري محافظة الضالع علم أعلامها وتطوي عام ٢٠٢٤م بذكرى أليمة ؛ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

من* بكيل البتول

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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