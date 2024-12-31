عاجل:اول تعليق للحو ثيين على الضرية العسكرية بصنعاء ظهر اليوم - أخبار كلمتك

قال القيادي الحوثي محمد عبدالسلام: الغارات الامريكية على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم
واضاف: من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم "إسرائيل" بوقف عدوانها على غزة لا أن يوفر لها المزيد من الوقت والسلاح والغطاء السياسي
واختتم: اليمن وما يقدمه من تضحيات كبيرة مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان ثابت على موقفه المساند لغزة
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صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - كلمتك/خاص:
قال القيادي الحوثي محمد عبدالسلام: الغارات الامريكية على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم
قال القيادي الحوثي محمد عبدالسلام: الغارات الامريكية على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم
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